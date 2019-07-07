【九龍區大遊行】發起人：超預期逾23萬人參加　警：高峰期5.6萬

政府暫緩《逃犯條例》修訂後，一直未有回應民間要求完全撤回修例、撤回6.12暴動定性等訴求，連日來各類示威、不合作運動不斷。有市民今日（7日）於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。 大批市民響應活動呼籲，穿上黑色衣服參與遊行。發起人劉穎匡夜晚7時許宣布，經過點算，今日有超過23萬人參加遊行，遠比預期多；警方則表示高峰期有5.6萬人遊行。

有市民今日（7日）於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。（余俊亮攝）

劉穎匡呼籲，遊行人士和平散去，重申今日遊行的戰場並不在高鐵站，而是尖沙咀的遊客區，向旅客宣傳港人和平、優雅示威表現。劉又指遊行結束後無任何後續行動，相信市民，晚上會自發與更多自由行旅客宣傳訴求。

他又擔心，遊行人士現時只可由油麻地佐敦方向的道路離開，會釀成混亂。

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下午3時，已有大批市民已迫爆集合地點尖沙咀梳士巴利花園，黑衣人潮企滿星光大道，再轉到太空館外聚集，遊行原訂於4時出發，基於人數眾多，大會於3時35分宣布提早出發。遊行隊頭歷時45分鐘，便已抵達西九高鐵站終點。不過，仍有大批市民聚於梳士巴利花園及彌敦道一帶等待出發，另有不少人擠於尖東站，如貫進入遊行起點。人潮如鯽，部分人士自行開路，改道彌敦道前進，遊行隊伍基本上循「雙軌」前行。