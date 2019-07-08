【逃犯條例】被促辭行會　葉劉指無必要　譏田北俊曾風光、今失勢

自由黨榮譽主席田北俊今早於電台節目指，新民黨主席葉劉淑儀應辭去行政會議成員一職，葉劉淑儀會見傳媒時指完全沒有這個必要，指田北俊言論不合理不負責任。葉劉稱她和另一行會成員湯家驊在解說《逃犯條例》修訂方面已經盡力，比一般行會成員做得多。她表示田北俊曾為行會成員、立法會議員及自由黨主席，現時因「失勢」，被褫奪全國政協委員職務，又未能成為行會成員及立法會議員，因此希望「人哋都無」。

葉劉淑儀指田北俊現在已失勢。（張浩維攝）

建制派應支持政府

葉劉指出，數名前特首皆委任政黨領袖進入行政會議，如田北俊、民建聯前主席曾鈺成等，目的是希望組織一個「執政聯盟」。她強調，建制派政黨領袖屬「執政聯盟」的一部分，若視自己為建制派，便應該支持政府。不過她指建制派並非「舉手機器」，早前惹爭議的三隧分流計畫，以及削減長者綜緩金額，建制派曾反對，最後方案需撤回。

葉劉表示，自己曾於行會就《逃犯條例》提出諮詢期期太短的意見，政府亦知道，但礙於台灣殺人犯陳同佳案逼在眉睫，因此需短時間內修訂《逃犯條例》。她又批評政府欠缺修例宣傳，遠比反對派策略落後，不懂得善用社交媒體。

葉劉淑儀指自己無必要辭職。（張浩維攝）

「掌握民意係一齊做」

對於《逃犯條例》惹爭議，葉劉指「掌握民意係一齊做」，至於政府是否需要「交人」，葉劉稱「叫人交人，好似用私刑咁」。她指一兩個人辭職未能解決問題，若有人辭職，亦需考慮是否有人能填補崗位、能否做得更好。她明言，香港變好需要更換格局，而非數人辭職便可。

葉劉指是次《逃犯條例》修訂引起社會不安值得檢討，至於需時多久、以什麼形式、何時交代，則由特區政府交代。她盼檢討不會成為政治角力的場所，又重申每位當事人應該深刻反省。

田北俊指葉劉應辭去行會成員一職。（資料圖片/盧翊銘攝）

域外法權建議不可能

葉劉淑儀又反駁泛民曾提出的以「域外法權」處理台灣殺人案，她引述民主黨前立法會議員李柱銘1998年在立法會的動議，指李當時認為，在一個地區出現的行為是否構成罪行，由該地區的法律決定，因此「陳同佳案應該台灣決定」；其次，動議又提到，疑犯在一個地區無論獲判無罪或有罪，同一項罪行，都不能再由另一地區審訊；其三，違法行為必須由犯事地區的司法機關審訊。葉劉表示，自己完全同意當年李柱銘的說法，「（陳同佳案）冇可能港人港審，如果港人港審，係咪何志平移返香港審啊？美國肯唔肯？冇可能㗎！」