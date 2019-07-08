【逃犯條例】田北俊指葉劉、湯家驊應辭行會：喺外國炒咗好耐

《逃犯條例》修訂一石激起千重浪，市民對政府的不滿愈演愈烈，不少市民要求政府官員和行會成員問責下台。自由黨榮譽主席田北俊接受商台節目訪問時指，力撐修例的新民黨主席葉劉淑儀和資深大律師湯家驊應辭去行會成員一職，直指類似情況出現外國內閣成員身上，二人「喺外國（被）炒咗好耐。」

田北俊認為葉劉淑儀應辭去行會成員一職。（資料圖片/余俊亮攝）



田北俊今天早上接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，他認為葉劉淑儀和湯家驊需要辭去行會成員一職，其中田北俊批評湯家驊錯判民意，作為內閣成員「畀錯意見」，直指二人若在外國擔任內閣成員，「畀人炒咗好耐啦！」

他又透露，他認識不少行會成員，從與行會成員交談中，不少行會成員反對修例，直指若行會不記名投票的話，反對票必定多於贊成票。

被問到有否司局長需要辭職，田北俊認為律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超可考慮問責下台，又指警務處處長盧偉聰即將退休，是接任局長的人選之一。

至於林鄭月娥是否需下台？田北俊認為林鄭希望辭職，指林鄭「好叻、好勤力」，修例令她一鋪清袋，民望評分甚至低過前特首梁振英，對於「年年考第一」的林鄭必定已「無晒癮」。