【逃犯條例】記者涉遭撐警者及警襲擊　何君堯：任何暴力都要切割

《逃犯條例》修訂引發連日來多次大型示威和不合作運動，衝突畫面亦多番上演，現場採訪的傳媒亦難倖免。繼早多名記者在一個「撐警集會」上遭在場人士襲擊後，昨日（7日）警方驅趕佔據旺角路面的示威者時，亦多次推撞甚至肶肘襲擊記者。 早前主辦撐警集會的建制派立法會議員何君堯出席一個Yahoo！TV網上直播節目《都市擂台》後被問及事件，他強調譴責一切暴力行為，包括警方和撐警示威者的暴力舉動，「完全唔應該有呢啲暴力罪行⋯⋯我哋完全唔認同」；他又指「任何違法暴力嘅行為，係要切割，與我哋無關，我哋亦都唔會贊同」。 至於「反送中」遊行自昨日九龍區遊行後，開始蔓延到香港島之外的各區，有「遍地開花」的現象，出席同一個節目的香港民族陣綫發言人梁頌恆就表示，最擔心的並非示威曠日持久令民意逆轉，而是政府長期以來不願回應港人訴求，會有更多年輕人因此遭受被捕和傷亡等不同形式的犧牲。

何君堯（左）與梁頌恆（右）在節目上針鋒相對，何稱只有和平表達意見，政府才會聽，但不能太激烈及使用暴力； 梁則反駁，指年輕人已經不知道什麼方式才有用，因政府對包括完全撤回修例及成立獨立委員會調查6.12衝突在內的五大訴求充耳不聞。（梁鵬威攝）

節目上何君堯與梁頌恆針鋒相對。何君堯稱，必定只有和平表達意見，政府才會聽，而較為激情的表達沒有問題，但不能太激烈及使用暴力。

梁頌恆則反駁，指年輕人已經不知道什麼方式才有用，因政府對包括完全撤回修例及成立獨立委員會調查6.12衝突在內的5大訴求充耳不聞，從200萬人遊行到有年輕人涉因此逝世，政府都沒有回應訴求，因此衝突畫面才會出現。

節目後何君堯被問及記者遇襲事件，是否同樣會譴責使用暴力的撐警人士和警方，他回答時連續說三次「會！會！會！」（梁鵬威攝）

何君堯則辯稱，「4條人命有時係諗埋一邊先會咁」，否認事件與政府有關，梁則舉出所有自殺者遺書中都有清晰訴求，反駁何的解釋。

何君堯在節目上多次重申，示威者以暴力手法表達意見不能接受，梁頌恆則指出示威者就算衝入立法會，也只是打爛玻璃，沒有傷及人身，反而撐警示威者涉嫌「打爆少女個鼻」、非禮記者，警方就沒有拘捕嫌疑人，質疑警方是選擇性執法。何君堯則稱有關事件是「以偏概全」，又認為目前香港的管治並非示威者所言的暴政，「全世界看到香港警察素質相當不錯」。

梁頌恆稱，示威者就算衝入立法會，也只是打爛玻璃，沒有傷及人身，反而撐警示威者「打爆少女個鼻」、「非禮記者」，警方就沒有拘捕嫌疑人，質疑警方是選擇性執法。（梁鵬威攝）

節目後何君堯被問及記者遇襲事件，是否同樣會譴責使用暴力的撐警人士和警方，他回答時連續說三次「會！會！會！」

他又稱，「你咪拉佢囉⋯⋯法律面前人人平等，我唔會話，包庇違法行為㗎」。何君堯強調，襲擊記者「完全唔應該有呢啲暴力罪行，但（撐警集會）咁大嘅人群裡面，呢個唔係我哋嘅原則同立場。我地完全唔認同⋯⋯任何違法暴力嘅行為，要切割與我哋無關」。

他續指，「警方推撞記者嗰個，呃⋯⋯我唔知道具體咩情況，暫時唔能夠評論，有機制喺到，如果佢做錯，你咪去投訴佢囉」。不過他又承認，警察推撞記者「當然唔理想」。