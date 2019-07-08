【逃犯條例】葉劉諷「酸葡萄」心態　田少：唔食葡萄，唔知乜叫酸

自由黨榮譽主席田北俊今早（8日）於電台節目指，新民黨主席葉劉淑儀應辭去行政會議成員一職，葉劉淑儀於下午開記者會反擊，諷刺對方有「酸葡萄」心態，火藥味濃烈。直到晚上，田北俊於電台節目上再度向葉劉發炮，反諷「我唔食葡萄，唔知乜叫酸」，又指對方未能入閘參選特首，「我唔知佢想做乜就真」。

田北俊今晚於《D100》電台節目上稱，「我唔食葡萄，唔知乜叫酸」，他稱自己年紀較葉劉大數年，數年後即將退休，「我唔知佢想做乜就真，特首又選唔到，閘又入唔到，下年（立法會）議員分分鐘都選唔到」。

他又指，新民黨只得兩人（為立法會議員），對比之下，自由黨有4名議員，似暗批新民黨實力不及自由黨。

講起「酸葡萄」，無獨有偶，2014年雨傘運動期間，美國《時代周刊》以香港眾志秘書長黃之鋒作為封面，講述雨傘革命由年青一代主導。當時葉劉淑儀在facebook表示此舉是捧黃之鋒做民主象徵及英雄。黃之鋒及後將葉劉淑儀的文章截圖，再配以一串葡萄，並表明「這是我送給葉劉的」，揶揄對方「葡萄」他能登上《時代周刊》封面，而葉劉反駁稱自己非「酸葡萄」。

身為自由黨元老級人馬的田北俊，今早於電台節目指，新民黨主席葉劉淑儀應辭去行政會議成員一職，葉劉淑儀其後召開記者會反駁，指完全沒有這個必要，又指田北俊曾為行會成員、立法會議員及自由黨主席，現時因「失勢」，被褫奪全國政協委員職務，又未能成為行會成員及立法會議員，因此希望「人哋都無」。