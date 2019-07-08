【逃犯條例】田北俊去信黨員　促張宇人辭行會（附全文）

田北俊今日（8日）去信黨員，指政府罔顧市民的意願，在百萬人遊行後恢復修訂逃犯條例的二讀，而行政會議成員、自由黨主席張宇人在未有諮詢黨團意見的情況下，以自由黨名義發出聲明支持政府，田北俊等4位榮譽主席表示非常不認同此做法。信中亦提到張宇人公開大力支持政府只需作內部調查的立場，卻不回應公眾的要求，因此田等人促請張宇人辭去行會職位，不應將自由黨的立場陷於與市民對立的位置。

田北俊今日（8日）去信黨員，指政府罔顧市民的意願，在百萬人遊行後恢復修訂逃犯條例的二讀，而自由黨主席張宇人在未有諮詢黨團意見的情況下，以自由黨名義發出聲明支持政府，田北俊等4位榮譽主席表示非常不認同此做法。

另外，民主派議員就旺角示威一事會見傳媒時，民主派會議召集人毛孟靜表示，很欣然看到田北俊認為張宇人應該辭去行會，認為是合邏輯的說法。她又指有部分聲音認為行會成員有偏幫政府之嫌，指這只是茅塞頓開的說法，因為22年來都是如此的局面，但她仍然欣然聽到田北俊等人說實話。她續指，特首林鄭月娥應該主動解散毫無用處的行政會議，因為成員只有司長、局長和一些「點綴花巧」的外人，作用不大。

議會陣線朱凱廸亦提到建制派議員之間出現不同的聲音，似乎出現很大的矛盾，指已經是無法再維持下去的局面。他指出林鄭月娥和她的團隊，包括行政會議成員和管治班底「無第二條路選擇」，唯有盡快下台。他又指市民早已認為落實雙普選才能平息爭議，即使換人亦無法解決香港根本的矛盾。他直言部分建制派議員不應該打算「踢走其他人之後自己上位」，此舉並不能管治香港，香港需要實現民主。即使懸崖勒馬回到民主派陣營，香港人都不會歡迎他們，因為建制派只是臨時轉軚。

致各位自由黨友：

我們四位榮譽主席（方剛、周梁淑怡、劉健儀和我）今天已去信張宇人主席要求他盡快辭去他行政會議的議席。

我們認為張宇人代表自由黨於6月9號晚11時許所發出的聲明是錯誤的做法。當日有數以百萬計的市民和平示威表達強烈訴求，要求政府停止逃犯條例的工作，政府卻視若無睹地在遊行完結的一剎那，竟然立即發出聲明表示要在三日後的六月十二日火速恢復條例的二讀立法程序，這無疑是罔顧百萬香港市民的意願！但我黨在張宇人的引導和黨魁鍾國斌的反對下竟然立即跟隨，在沒有諮詢黨團及非議員的領導的意見下，以自由黨的名義第一時間發出支持政府的聲明，這明顯是把我黨與大部分市民對立起來，我們非常不認同這個做法。事後有不少黨員亦向我們強烈表達同一看法。

再者，我們認為政府現在應該委任一個有公信力的獨立委員會去清楚調查整件修例事件的前因後果，使大家都可以清楚了解，讓香港能夠從經驗吸取教訓，亦可以讓和平示威者和聽從指示的執法人員取回公道。礙於張宇人是行政會議成員的身分，他公開大力支持政府只需作內部調查的立場，對多方面公眾的要求卻充耳不聞，造成近月不斷的社會動盪。

我們認為自由黨在大是大非的問題上為香港的整體利益、為政府的有效管治，應講出香港人的心聲和意願，盡管這些聲音與政府的想法和決定是不一致的。所以我們要求主席張宇人盡快辭去行政會議議員的職位，而不再為保皇而把黨的立場陷於與市民對立的位置。

田北俊

2019年7月8日