【逃犯條例】鄺俊宇：林鄭續以警力解決政治問題　耍軟硬兩面手法

《逃犯條例》修訂爭議至今仍未平息，特首林鄭月娥昨天（9日）見記者，指今次修例已「完全失敗」，草案已「壽終正寢（the bill is dead）」。民主黨立法會議員交鄺俊宇今早（10日）出席電台節目時直言，不明白林鄭不肯講「撤回」二字，又指「壽終正寢」亦能「迴光反照」和「死而復生」。 對於林鄭昨天稱，願意與大學生代表在沒有前設下公開對話，鄺俊宇指林鄭沒有釋出善意，一方面邀請學生見面，一邊繼續打壓「雞蛋」，不斷以警力解決政治問題，形容林鄭手法是「一手硬一手軟」。

鄺俊宇指林鄭沒有釋出善意，一方面邀請學生見面，一邊繼續打壓「雞蛋」。（資料圖片/盧翊銘攝）

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鄺俊宇：人民並不可怕，可怕是林鄭的心魔

鄺俊宇指，根據《議事規則》64條，法案只有撤回或押後處理，沒有「壽終正寢」，又指「壽終正寢」亦能「迴光反照」和「死而復生」。他直言：「其實唔係好明點解咁難講『撤回』兩個字」，若林鄭願意宣布撤回，「成件事會舒服好多」。

鄺批評林鄭至今仍無釋出善意，一方面邀請學生見面，一邊繼續打壓「雞蛋」，不斷以警力解決政治問題，看到一幕又一幕警員以過度武力和暴力清場，推撞傳媒和記者，形容林鄭約見學生的手法是「一手硬一手軟」。

他寄語林鄭：「人民並不可怕，可怕是你（林鄭）嘅心魔」，修例是林鄭主動提出，爛攤子應由她自己解決，市民已非常有耐性。他又批評現在才邀請學生見面已是「慢半拍」，又慨嘆2014年與林鄭對話的學聯五子，部分更最終落得入獄的下場，他認為要解決現時的亂局，需要一個好謙虛、放下身段的特首。

林鄭昨天稱願意與大學生代表在沒有前設下公開對話。（資料圖片）

大專學界指見面需先符合兩大前設

出席節目的香港科技大學學生會臨時會長黎煒進同樣指出，前立法局主席黃宏發曾提過《議事規則》並無「暫緩」、「壽終正寢」等用詞，只有「撤回」或「押後」處理。他指出昨天林鄭稱願意與學生見面後，至今他們未有學校高層收到邀請會面通知。他指會面需符合兩大前設，包括承諾永不追究6月9日及往後之抗爭者，以及公開會面必須公平公開邀請廣大市民、各界別代表及傳媒出席。

香港理工大學學生會外務秘書周美芝同樣認同，對話先符合兩大前設，又指出對話不應只邀請大學學界，強調是次反修例運動無大台：「如果只係針對呢場運動，應該同市民、抗爭者見面，我哋唔係學運大台，唔好擺我哋上台。」她又說的確很多年青人參與運動，但很多自發參與，甚至有中學生，認為學界不能代表所有參興運動的示威者。

黎煒進和周美芝均指出，特首可行使赦免或減輕刑事罪犯的刑罰的權力，律政司司長可以公眾利益為由行使酌情權不檢控涉事者，警務處處長亦有權指示警務處停止調查案件，指出這些權力都是法律所賦予，不會違反法治。