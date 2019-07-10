【逃犯條例】九龍灣人重建連儂牆：老街坊守牆、女學生感觸落淚

近日18區湧現「連儂牆」，不時受到反對者惡意破壞。九龍灣連儂牆日前被人暴力撕毀，甚至向在場文具潑糞。在傳統建制陣營重地觀塘區，連儂牆於8小時後重生，甚至引來老街坊自發到場守護連儂牆。九龍灣街坊在地盤圍板築出一面多元、自由的連儂牆，其生命力更慰藉區內的女中學生，「好似香港人咁，跌低咗咪再起返身，唔會好順利架我哋。」 攝影：曾雪雯

連儂牆被拆八小時後已重現牆身，打氣字句更貼滿隧道兩旁，有街坊表示連儂牆未有阻礙他人，牆上均是祝福說話。（黃偉民攝）

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九龍灣連儂牆位處東九龍文化中心地盤圍板。寫滿市民留言的彩色memo紙，就沿灰暗地盤圍板延伸。連儂牆並無主持人，依靠九龍灣街坊自發維持。曾有一男一女撕毀牆上便利貼，引來街坊聲言「拆一貼十」。西裝男子趁午飯時間到場，默默用膠紙貼在別人的memo紙上加固後離去；有女士家住新蒲崗，預先以封箱膠紙打成十字型貼實memo紙，笑言這樣就無法撕走留言。同場亦有市民以行動實踐「拆一貼十」，一張memo寫一字，把「說撤回二字真係咁難?」化成10張小黃紙。牆可以被毀，但人的意志卻不是暴力能抑止。

牆可以被毀，但人的意志卻不是暴力能抑止。

64歲地盤工休假守連儂牆

九龍灣老街坊蕭先生在周二早上9時起便留守九龍灣連儂牆。蕭先生今年64歲，現職維修員。他自言對九龍灣一帶感情深厚，因為他是在牛頭角下邨長大的孩子。不過，牛頭角下邨早已拆卸重建，老家都變成連儂牆圍板後的地盤。

蕭先生笑言，是日請了事假落場幫手，不便上鏡。

九龍灣地鐵站一帶都是建制派區議員陣地。牛頭角下邨民建聯張姚彬、淘大創建力量葉興國……在九龍灣築一面象徵民主呼聲的連儂牆像一個錯配，但蕭先生卻指，「老區係好多建制，但你睇幅牆都好多人出來」。他坦言自己數十年來從未在區內見過這類性質的留言版。於是，蕭先生就在牆下守了一天，有時協助貼穩街坊的memo紙，偶然拉走指罵在場年輕人為「人渣」的街坊。他說，自己是為了下一代。對於整場反修例風波，他認為凡事有果必有因，「因係咩呢？如果學生有罪，咁點解警察無罪呀，撐佢嘅人點解無罪呀？係非常之唔公平。」

九龍灣地鐵站一帶都是建制派區議員陣地。有市民在牆上勸當區區議員勿拆連儂牆。

在深藍地區築起一面連儂牆，像在大海上點一盞燈，有燈就有人。蕭先生口中的守護下一代，在連儂牆下意外成真。記者採訪期間，身旁便有兩名中學生被連儂牆感動而流淚。

13歲女學生楊同學與阿花在藍田一中學讀中二。自6月以來，楊同學與阿花是一直默默在觀塘區派發反修例傳單。最初傳單是從網民手上得來，有時趕不及拿傳單，後來兩人又用午飯錢來影印。楊同學說，「冇經濟能力，印100張就算」。影印店收她每張影印費港元7角，100張便需70元，於小孩眼中算是一筆大數目。「個啲係零用錢，你唔食零食，唔買嘢唔會死，有更重要嘅嘢」。13歲本該是青少年專注學業、耍樂的年紀，她們卻因為香港而選擇了另一條路。

「頂住」，是寫給香港人，也是寫給她自己。

過去的30日，兩名中二女生在觀塘、藍田港鐵站等老區派傳單。然而，走進深藍老區自然不能全身而退，「唔死都無用」、「返歸啦」、「做雞啦去」……網民口中的輿論戰，兩名13歲女生是在辱罵聲中度過。但女生們確信：「前線做長矛，我哋做後盾。」

因此，當兩人走到九龍灣連儂牆下，每一張留言於她們都是一種慰藉。「即使我同朋友講、Instagram，都好似冇咩同感，見到連儂牆咁多人有共同的訴求，原來唔係得我自己一個，太溫柔啦佢哋。」兩名女學生一邊說一邊抹眼淚。

九龍灣連儂牆遠不如大埔「連儂隧道」般震撼，也不如荃灣港鐵站天橋的連儂牆開揚，但卻有著它的生命。

「太傷心啦，點解唔聽我哋講嘢？點解做咁多嘢都見唔到？」楊同學說。7月9日，反送中風波發酵一個月，特首林鄭月娥仍未回應示威者五大訴求，拒絕以「撤回」字眼，正式撤回逃犯例訂條例。浮世紛亂，唯有連儂牆是她們在複雜世界的一點光。當連儂牆被拆，香港人重建，阿花說，「好似香港人咁，跌低咗咪再起返身，唔會好順利架我哋」。