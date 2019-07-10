【逃犯條例】張超雄加入絕食行動　陳伯：拼了老命也要保護年輕人

反《逃犯條例》修訂運動在全港各區遍地開花，行政長官林鄭月娥昨再現身表示修訂工作已徹底全面停止，宣佈草案已「壽終正寢」，但絕口不提「撤回」二字，亦未有回應示威者訴求拒絕成立獨立調查委員會，反修例人士普遍不「收貨」。 好鄰舍北區教會傳道人於上周三（3日）起在金鐘海富中心天橋下發起無限期絕食行動，三名80後男女和一名七旬馬屎埔村收地抗爭老翁「陳伯」加入，一同以絕食控訴政府不公。發起人陳凱興表示，至今日為止已絕食七日，他指全時間絕食及部份絕食人士合共有10位，其中全時間絕食人士共四位，絕食時間已達177小時，全部人累積絕食時間900小時，絕食人士年齡由16至73歲。 他們於晚上七時半舉行記者會。

絕食發起人及傳道人陳凱興說，希望政府回應五大訴求之餘，也希望絕食站可以讓身處絕望中的年青人感受到有人理解並同行。（歐嘉樂攝）

【20:15】工黨立法會議員張超雄宣布加入全時間絕食行動。他稱行動讓受是次反修例風波情緒影響的市民聚起來，得到一點安慰，成為「風暴中的碼頭」，一個道德感召的地方。

張超雄指，下午才得悉記者會將召開，而參與絕食行動是剛剛才決定，民主派未知悉，但他們會商討，盡力支援，讓年輕一代得悉他們一起同行，希望年輕人珍惜生命。

現場約有近70人圍觀。

【20:00】早前入稟法庭，要求推翻警務處批准「速龍小隊」制服不顯示編號做法的「陳伯」陳基裘，亦是全時間絕食人士之一。陳伯表示自己起初在網上看到有人發起絕食的消息，他毫不猶豫便帶備一切行裝出發到金鐘，「我哋唔係收咗錢、收咗安家費絕食。」

陳伯表示自己絕食不為名譽不為賺錢，亦不會期望有官員來探望了解絕食人士的初衷。他強調今次絕食的原因，除了為四大訴求外，希望透過絕食行動將議題發酵出去。

陳伯多次呼籲年輕人珍惜生命指抗爭不是一朝一夕，要愛護生命才能與政權繼續鬥爭。他要求前來探望他的人士將訊息傳遞出去。又指自己個人能力很小，對於瞬息間傳遞出去感到欣慰。

陳伯言至激動處不禁落淚，表示政權如此欺壓年輕人，他拼了老命都要維護青年。現場有青年人聽到陳伯發言，亦眼泛淚光。

【19:50】有份參與絕食的「滔哥」指，看到七一當天的直播，對政府以「拖字訣」處理今次修例風波感不滿，因此參與絕食行動。他指林鄭政府「引導」青年人到立法會大肆破壞，以控告他們更大的罪名，斥「一個政府點可以害青年人」。他擔心青年人感到無助，且用更激烈的行為表達意見，認為「自己唔可以只坐喺到」，要參與比遊行更激烈的行動，形容絕食是升級行動。

滔哥又稱，希望年輕人知道他們並不孤單，並不絕望，社會仍有理念相同的人與青年人「一齊行緊」；社會向來指年輕人很冷淡，是「廢青」，但是次絕食行動把年輕人及成年人拉在一起，互相關心，令他倍感欣慰。他感謝林鄭「犧牲」自己，令港人團結，認為反修例行動不能停下來，社會需繼續守望相助，互相關心，共建和諧社會。

【19:30】發起絕食行動的傳道人陳凱興表示，過去七日接觸了很多年輕人，有人來到他們面前哭訴「對唔住你哋」，亦有人對陳伯苦苦相求希望他不要絕食。陳反問，「我們可不可以為這些年輕人做一些事？」

陳強調，絕食行動不是鼓吹自殘自毁，而是透過抗爭行動互相關心，鼓勵香港市民走出來。陳哽咽道，過去七日有數以百計的市民來探望並送上物資，令他們感覺到有愛。