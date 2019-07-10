【逃犯條例】網民發起大埔八月遊行　一文睇清各區遊行時間路線

繼上星期的九龍區大遊行、本週日的沙田區遊行以外，大埔區近日亦有組織發起地區遊行，預計於八月中舉行，組織估計有千人參與。遊行主題貫徹「五大訴求」，另外亦要求大埔區議會主席黃碧嬌正視在區議會上討論修訂《逃犯條例》的項目。大埔區議員區鎮樺指，是次遊行由民間發起，一眾區議員只負責統籌及行政工作，又表示往後需再討論遊行具體詳情，歡迎有意加入組織遊行的市民參與。除了大埔外，本週亦有不少地區如沙田、上水區均有網民在區內發起遊行。

區鎮樺表示，過去一星期，曾有人於網上發訊息向由大埔區內不同黨派組成的「大埔民主聯盟」查詢會否籌辦大埔區遊行，亦有人聯絡個別區議員，有鑑於此，他們花了幾日時間組成籌備遊行的組織，並在網上邀請大埔市民參加，「一開始沒有統籌單位，我們六位區議員就聯絡太和職工盟，於翌日找到課室進行民間籌備會議。」

民間自發遊行 區議員拒當召集人

民間自發籌備的遊行會議於昨日（9日）舉行，區鎮樺表示，會上有接近20位人士出席，當中有10位左右的地區人士，其餘10位則是響應網上號召來參與。他強調，是次遊行全由市民自發，所有組織成員有共識，區議員只是從旁協助行政等運作，包括向警方申請不反對通知書等，「參與組織是次遊行的市民不是社運人士，過去亦素未謀面，作為素人他們亦擔心會否負上法律負責。」區補充，下次民間會議中將會選出一名遊行召集人，「所有現任區議員或其他有意參選下屆區議會的人都不會擔任召集人，希望將件事交由市民發起。」

各區遊行詳情：

7月13日 下午3時半 上水 上水第一號花園起步

7月14日 下午2時半 沙田 車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶的馬路，前往沙田政府合署

7月28日 下午3時（原訂7月21日的遊行取消） 將軍澳 寶翠公園出發，途經將軍澳政府綜合大樓及坑口文曲里連儂牆，終點定於單車館公園

7月28日 下午3時半 西區 科士街臨時遊樂場出發，沿途經加多近街，堅離地城海旁，以中山紀念公園為終點

8月 大埔 路線待定

區引述會議上的內容指，初步預計會在八月發起遊行，暫時預計會有1000人參加。（資料圖片／曾梓洋攝）

組織預計暫有1000人參加

區引述會議上的內容指，初步預計會在八月發起遊行，暫時預計會有1000人參加。但區補充，大埔區遊行目前仍在組織階段，暫時會借助「大埔民主聯盟」的網上群組散播遊行資訊。近期18區都發起地區遊行，區表示，為了不與其他遊行時間有衝突，並希望各區人士能參與，故目前仍在相議大埔區的遊行日期，至於遊行路線，目前仍與各政府部門商討中，「我們想在比較闊的地方作起點及終點，始終要聚集人，都不想在太狹窄的地方集合，以免發生意外。」

他又指出，是次地區遊行一如以往向政府提出「五大訴求」，包括集中撤回《逃犯條例》修訂、收回暴動定性等要求；至於地區訴求方面，由於早前大埔區議會主席黃碧嬌拒絕在區議會上討論《逃犯條例》修訂議題，故是次遊行亦會加入區議會主席必須正視反送中的要求，「如果再有其他特別議題，歡迎參與者屆時提出。」