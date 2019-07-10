【逃犯條例】網民倡7.27「光復土瓜灣」　7.28港島西遊行經中聯辦

因修訂《逃犯條例》風波觸發的抗爭行動不斷，網民聲稱要「遍地開花」區區有行動。自上周已舉行的「光復屯門」、「九龍大遊行」、本周日的「沙田區遊行」，以及今月28日的「將軍澳遊行」後，有網民今（10）日發起本月27日「光復土瓜灣」行動以及本月28日舉行中西區遊行，目前正等候警方的不反對通知書。

近年大批內地旅行團前往土瓜灣區購物，對當區居民造成嚴重影響。（資料圖片/歐嘉樂攝）

網民自發遊行活動接二連三舉行，自上周的九龍大遊行、光復屯門，本月27日再有「光復紅土」的紅磡、土瓜灣遊行，其中有三大訴求，分別是謝絕內地團再到該區、打擊違規停泊的大旅遊巴以及譴責議員未能維護居民利益。網上宣傳貼圖表示，遊行將會在下午三時三十分於紅磡碼頭集合，遊行至九龍城碼頭，詳細路線待定，正等候不反對通知書。

本月27日再有「光復紅土」的紅磡、土瓜灣遊行，其中有三大訴求，分別是謝絕內地團再到該區、打擊違規停泊的大旅遊巴以及譴責議員未能維護居民利益。（facebook專頁紅磡人 紅磡事）

與此同時，另一邊廂亦有網民發起中西區大遊行，揚言要反對建制派長期壟斷議會，同時關注「在建制派控制下，區內的保育歷史文物、樹木保養及碼頭被強制規劃等議題完全遭忽視」，藉遊行向政府和中聯辦表達反對。

遊行同時亦有五大訴求，包括要求撤回《逃犯條例》修訂、釋放、承諾不追究義士、成立獨立調查委員會、收回暴動定性及落實雙普選。網上貼圖表示，遊行將於三時三十分在堅尼地城科士街臨時遊樂場集合，四時正式起步，遊行經堅離地城海旁、中聯辦，終點為中山紀念公園，詳細路線待定，正等候不反對通知書。

中西區遊行將於三時三十分在堅尼地城科士街臨時遊樂場集合，四時正式起步，遊行經堅離地城海旁、中聯辦，終點為中山紀念公園。（facebook專頁西環變幻時）

兩區的自發遊行短時間內獲大批網民支持，不少網民認為遍地開花的光復行動屬好事，不過亦有網民關注7月28日的中西區遊行會與將軍澳遊行撞日子，未能分身出現兩個遊行。