【逃犯條例】黎智英晤美國家安全顧問博爾頓　促美以行動支持港人

壹傳媒創辦人黎智英日前與美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧會面，討論修訂《逃犯條例》爭議，遭中國外交部駐港公署怒斥，指黎智英「為一己私利甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具，搖尾乞憐、引狼入室」，並指「這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上」。 黎智英在當地時間周三（10日）與美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)會面，根據《蘋果日報》報道，黎智英與博爾頓談及反修例的示威活動，黎智英懇請博爾頓盡量以行動支持香港人，並請求美國政府發表言論支持，以及鼓勵香港的年輕人。

美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)（左）（John Bolton Twitter）



美國國務院官方網站於當地時間7月8日，以發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）名義發出新聞稿，指國務卿蓬佩奧（Michael R. Pompeo）在華盛頓，會見香港商人兼出版商黎智英（Jimmy Lai）。他們討論了有關修訂「香港逃犯條例」的發展，以及香港在「一國兩制」框架下的自治地位。黎智英亦與美國副總統彭斯會面。

外交部駐香港特別行政區特派員公署前日（9日）發聲明回應指，嚴正表示堅決反對外部勢力插手香港事務，「內外勢力相互勾結、禍港殃民注定沒有好下場。」發言人斥香港個別人士置民族尊嚴和香港利益於不顧，「為一己私利甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具，搖尾乞憐、引狼入室」，並指「這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上」。