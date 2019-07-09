【逃犯條例】外交部駐港特派員公署斥黎智英︰搖尾乞憐、民族敗類

美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等日前會見壹傳媒創辦人黎智英，討論修訂《逃犯條例》。外交部駐香港特別行政區特派員公署今日（9日）發聲明回應指，嚴正表示堅決反對外部勢力插手香港事務，「內外勢力相互勾結、禍港殃民注定沒有好下場。」發言人斥香港個別人士置民族尊嚴和香港利益於不顧，「為一己私利甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具，搖尾乞憐、引狼入室」，並指「這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上」。

外交部駐港公署斥責黎智英見美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧聲明全文。（外交部駐港特派員公署網站）

外交部駐港特派員公署發言人表示，堅決反對外部勢力插手香港事務，絕不會坐視國家主權安全和香港繁榮穩定受到損害，又指黎智英是什麼人、一貫持什麼立場、在香港社會扮演著什麼樣的角色，美方心知肚明。美政府高層卻在香港當前的敏感時期見黎智美是別有用心，對此表達強烈不滿和堅決反對。發言人強調，美方一再干涉香港事務和中國內政，干擾特區政府依法施政，公署已就此向美國駐港總領館提出嚴正交涉。

美國國務院官方網站於當地時間7月8日，以發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）名義發出新聞稿，指國務卿蓬佩奧（Michael R. Pompeo）在華盛頓，會見香港商人兼出版商黎智英（Jimmy Lai）。他們討論了有關修訂「香港逃犯條例」的發展，以及香港在「一國兩制」框架下的自治地位。