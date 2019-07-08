【立法會衝擊】消防安全系統可運作　逐步復修議會樓設施

立法會於7月1日遭闖入衝擊，多處受損，難以召開會議。立法會秘書處今日（8日）發電郵予議員，解釋大樓狀況，透露消防處已到大樓作實地檢查，對大樓現時的消防安全情況表示滿意；建築署會逐步開始復修位於議會樓（Council Block）的地下、一樓、二樓及三樓的設施。

示威者在7月1日晚上9時許成功進入立法會。 （梁鵬威攝）

秘書處指，消防安全系統已可運作，但由於樓宇擴音系統仍然損壞，不能透過該系統提供有關火警訊息的廣播。消防處已到大樓作實地檢查，對大樓現時的消防安全情況表示滿意。而經點算後，損毀的大型玻璃面板數目是61，而非56。以木板加固圍封該等玻璃面板以防風雨的工程仍在進行，現時只完成了在議員入口2外的工程。

另外，建築署會逐步開始復修位於議會樓的地下、一樓、二樓及三樓的設施，因此，有關地方將被木板圍封。秘書處已經與保險公司舉行會議，查詢立法會行政管理委員會所購買的公眾責任保險，在綜合大樓現時的情況下是否仍然有效。該公眾責任保險涵蓋議員、議員的職員、記者及公眾人士。秘書處待獲得保險公司的回覆後，才可確定重開綜合大樓的具體安排。

至於寄往立法會議員辦公室的郵件，秘書處請議員安排其職員帶同其綜合大樓通行證，在明天到金鐘政府合署2樓立法會秘書處辦事處領取。