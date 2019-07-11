【逃犯條例】港大研究：中年人士近日抑鬱比率最高 　不應被忽略

香港大學醫學院公共衞生學院研究團隊追查過去10年，全港成年人的抑鬱症狀比率及潛在自殺念頭的患病率，今年6月至7月的數據顯示，疑似抑鬱症率高達9.1%，其中最多人有症狀的年齡群組為50歲至59歲，團隊提醒不應忽略年齡較大人士的精神狀態。 團隊又透露研究將繼續進行，下星期起調查對象將涵蓋15歲至25歲的年輕人。

張頴宗提醒，若發現自己的情緒持續低落、經常有負面想法就應向專業人員尋求幫助。（陳倩婷攝）

港大的團隊透過電話訪問了1.269人，發現過去兩周（6月22日至7月7日）港人疑似抑鬱症的比率上升至9.1%，較2014年佔中期間的比率5.3%高，亦較2011年至2014年間所收集到的基線水平1.3%高近8倍。

港大醫學院院長梁卓偉表示，個別年齡群組在不同時間的抑鬱比率會較高，如在2014年佔中期間，20至29歲的年輕人是所有年齡層當中抑鬱比率最高，但今年6月至7月的數據則反映，50至59歲的抑鬱比率為最高；此外，20歲以上的全部年齡群組的抑鬱率均同時上升，高於佔中發生之前。

港大醫學院院長梁卓偉表示，個別年齡群組在不同時間的抑鬱比率會較高。（陳倩婷攝） 梁卓偉稱是次研究未能解釋上述現象的原因，但社會除關注年輕人近日有傷害自己的情況，亦要關心忽視中年群組的精神狀況。他補充指，不論受訪者支持或反對《逃犯條例》修訂，或者有無參與近日的大型遊行，所出現的抑鬱症狀幾乎沒有差異。

佔中後潛在自殺比率不跌反升

研究亦收集了潛在自殺想法的比率，發現2014年佔中期間，比率為3.6%；佔中後三年、2017年9月時，比率不跌反升至5.3%，至最近兩個月的比率則與佔中時相若，為4.6%。

倪宇軒（右）透露，團隊由6月22日至今日中午12時，共接到68個需轉介的求助個案。（陳倩婷攝）

研究下周起涵蓋15至25歲年輕人

港大醫學院精神醫學系臨床副教授張頴宗提醒，「要幫人先要救自己」，關心時事之餘亦需注意心理健康，若發現自己的情緒持續低落、經常有負面想法就應向專業人員尋求幫助。

港大公共衞生學院臨床助理教授倪宇軒透露，團隊由6月22日至今日中午12時，共接到68個需轉介的求助個案，個案將由臨床心理學家負責跟進。他又指，由於之前的調查樣本只收集18歲或以上成年人，下星期開始團隊將會擴大受訪對象，至涵蓋15歲至25歲的年輕人。