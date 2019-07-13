公屋維修管理流程混亂　議員促房署改善制度

現時有約三份之二公共屋邨的管理工作交由外判管理公司處理，但在維修管理方面不時出現混亂，例如負責公司之間沒有清楚交代進度和作出跟進，亦未有詳細紀錄在案，不但拖延維修時間帶來不便，亦令住户逼於無奈要自費維修。 工聯會立法會議員陸頌雄、葵青區議員劉美璐、黃大仙區社區幹事黃鎮健、小西灣社區幹事李樂昕，聯同居民代表今日（13日）召開記者會，論述維修管理出現漏洞的情況，要求房署改善維修投訴及記錄制度。

居民劉先生（左一）指被房署職員懷疑曾自行維修水龍頭，終要自費維修，陸頌雄（右二）要求房署改善維修投訴及記錄制度。（梁妍玲攝）

陸頌雄指，現時外判管理公司的管理質素參差，與房署的處理及記錄維修的制度不統一，導致管理公司對單位的維修和跟進記錄不全、不流通，或出現推卸責任的情況，最後或要住户被逼自費維修，對住戶不公平。他又指，房署將管理責任完全交由外判公司，以致沒有達到監督的角色。

劉美璐議員則以葵青屋邨的常見情況為例，曾有住戶向邨內辦事處反映需要維修服務，而職員手寫在白紙上後，以傳真或whatsapp方式聯絡工程人員上門檢查，雖然有承諾48小時內會上門，但因訂料需時，等候維修時間被逼拖延。當住户再三查詢時，辦事處職員表示不清楚進度，工程人員亦不清楚訂材料進度。她質疑所有投訴沒有格式化的紀錄，以致上述情況經常發生，住户求助無門，亦欠缺效率。

陸頌雄（右）要求房署改善對外判管理公司的監察制度。（梁妍玲攝）

小西灣居民代表劉先生講述自己的遭遇，指單位內的維修工程一直由房署跟進，水龍頭曾經由管理外判公司工程人員作全面更新。惟早前要求維修水龍頭時遭到拒絕，因公司未有留下維修紀錄，房署主任解釋指要劉先生自費還原款式方可再作維修，即使向議員求助後仍得到同樣的答覆。他感到莫名奇妙，質疑為何被懷疑曾經自行維修。最後拖延三個月後仍未得到跟進，只好自費進行維修。社區幹事李樂昕亦表示，問題重點在於房署的權責，而非只是金錢問題。

陸表明要求房署改善對外判管理公司的監察制度，並強調四項訴求，包括要求房署直接管理轄下的公屋、檢視管理公司的維修紀錄情況、統一處理維修的制度，以及將維修工程的流程電腦化。他又指，房署的宣傳不足，令住户不清楚房署提供維修服務。他表示，未來將會見房署代表討論外判問題，亦希望政府會檢視技術性的外判公司，避免為了壓縮房署編制「為外判而外判」。