夫婦申請公屋瞞報逾70萬存款及資產　判罰款及90小時社會服務令　

房屋署指出，近日有公屋申請者及其丈夫於申請公屋表格上，隱瞞擁有逾70萬元存款及資產淨值。二人在周一（8日）被法庭裁定罪名成立，分別被判處罰款8000元及90小時社會服務令。

公屋申請人在填寫申請表時，隱瞞逾70萬存款及資產。（資料圖片）

房屋署指出，該名申請人在2018年3月向署方遞交一份公屋申請表，當中於資產淨值一欄中，她只申報擁有銀行存款2萬元及投資金額約1900元，而她的丈夫則申報沒有任何資產。

不過房屋署在同年5月的調查發現，申請人實際上擁有銀行存款逾68萬元及多份有現金價值的保險計劃，總值超過5萬元；另外她的丈夫亦刻意隱瞞銀行存款及保險計劃的現金價值共約1萬元。意味著二人共有超過70萬元的存款及資產。

二人日前被控明知而作出虛假陳述，在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，認為不適合以罰款方式處理，下令索取社會服務令報告。在參閱感化官的報告後，法庭判處首被告罰款合共8000元，而次被告則被判處90小時社會服務令。

房屋署提醒所有公屋申請人，如因違反《房屋條例》第26（1）（c）條，即在申請公屋時明知而向房委會作出虛假的陳述，即屬犯罪。一經法庭定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月，而所登記的公屋申請亦會因此而被取消。