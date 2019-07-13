【逃犯條例】基督徒遊行到禮賓府外唱聖詩：喚醒當權者回歸上主

由一群基督徒自發的「榮神益人，與神同行：途經政府山唱詩」於今晚（13日）約7時舉行，由遮打花園遊行到禮賓府外。負責單位於開始前呼籲參加者簽署「不衝擊同意書」，重申是次行動非請願、非示威，旨在呼喚當權者回歸上帝，表明整個集會過程不會作出任何衝擊的行為 。

基督徒遮打花園遊行到禮賓府外，喚醒當權者回歸上主。（梁妍玲攝）

遊行起步前有過百名參加者於遮打花園集合。負責人在開始前宣讀經文，又帶領參加者為近日懷疑因反修例而離去的年輕人默禱，並指相信上帝會同行，將公義降臨。牧師在分享時表示，相信參加者內心有把聲音使良心覺醒前來參與，又指在這段時間香港市民的身體和心靈都受重傷，因此互相扶持是十分重要的，香港人雖有失望但並不絕望，希望透過禱告和聖詩將願望交託上主，並喚醒當權者歸回上主。

徒步前往禮賓府期間不斷有市民加入，沿途唱〈sing hallelujah to the lord〉、〈向至高者讚美〉等聖詩，至7時45分到達禮賓府外，有逾200名參加者，並繼續聚集門外唱聖詩，氣氛平靜。而禮賓府內約有25名警察和便衣警察駐守，有警員配備旗袋。

集會期間參加者舉起電子燭光，寓意照亮政府，牧師祝福時表示，上帝已告訴世人何謂善，願以謙卑的心與神同行，希望政府官員以憐憫的心，聆聽受壓迫的市民的聲音。

集會約於9時半完結，參加者步行前往雪廠街後和平散去。