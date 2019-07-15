【逃犯條例】張炳良稱政府須放下身段回應市民　勿讓警隊成磨心

反修例示威浪潮逐漸升級至激烈的警民衝突，雖然行政長官林鄭月娥多番強調修例工作已經告終，但仍未能平息民憤。運輸及房屋局前局長張炳良今早（15日）出席港台節目《千禧年代》時表示，政府應思考如何全盤化解政治危機，切忌因民情逐漸升溫，便以「擠牙膏」的方式回應，而是比市民要求的條件「預期更多」地作出回應。

張炳良稱，政府與民眾溝通時，應用市民較易明白的字眼解說。（資料圖片／李澤彤攝）

在政府未有積極回應反修例示威人士的訴求下，市民在多區發起遊行，沙田區昨日在大遊行後，爆發激烈警民衝突，政府如何化解這場管制危機，政界甚為關注。

徹底檢討管治體制

張炳良今早出席港台節目《千禧年代》時表示，政府要全盤化解這場政治危機，並非與年輕人加強溝通就可以，而是要對現時的管治體制有徹底檢討。他稱，當局回應示威者訴求時，應比他們的訴求「預期更多」地回應，讓市民感受到政府「願意放下身段」，切忌因民情升溫，逐步以「擠牙膏」的方式回應，「既然知道是危機，就要徹底處理」。

被問到林鄭政府是否以「擠牙膏」的方式回應民情，他稱不想作具體評論。

林鄭月娥以「壽終正寢」來形容修例工作已經結束，惹起社會熱議。張炳良稱，政府與民眾溝通時，應用市民較易明白的字眼解說，但他明白政府在回應整體民情與抗爭者訴求時，難以取得兩者都滿意的平衡，「就算政府用『撤回』字眼，抗爭者或要求用『永遠撤回』。」

張炳良表示，政府需要重新出發，理論上管治班子可以有人事變動，不同國家有不同的做法。但他認為，在修例事件上，若只由個別官員承擔恐怕有反效果，感覺是「政府交人出嚟」。張炳良認同需要成立獨立調查委員會調查，他以當年「鉛水事件」為例，認為委員會可公允公開地調查重大社會事故，而非作政治調查。

警察不能處理政治問題

張炳良又說，感受到警隊前線人員的怨氣，明白警隊處於磨心位置。他指出，不論是修例事件或管沿危機，都是屬於政治問題，但警察不能處理政治問題，惟面對衝突需要執法時，警方是政府最依賴的一個部隊，成為政府於示威前線的唯一代表，故示威者向警察發洩，他希望政治領袖應該以政治方式處理問題，不要將警隊放在磨心位置。