【傳林鄭辭職】特首辦晚上回覆：林太從無辭職過

特首辦主任陳國基晚上9點50分回覆《香港01》記者表示，林太從無辭職過。記者問有沒有其他補充，他說沒有補充，只有這一句。另有權威消息人士晚上向記者透露，林鄭並沒有辭職，外間報道是不實的，「完全虛假」。 然而，英國《金融時報》今日較早前曾引述兩名知情人士表示，特首林鄭月娥曾數度向中央請辭，惟不獲批准，指她需要為自己搞出來的「爛攤子」負責。另有消息傳，林鄭在七一後有感自己須為局勢負上最大責任，一度向北京辭職，「不是口講，而是遞信正式提呈」，最終遭挽留。

政府修訂《逃犯條例》，引起社會極大爭議。（資料圖片/洪嘉徽攝）

一位接近北京消息人士表示，北京認為現時香港的局勢雖壞，但只要穩住兩件事便能穩住局勢，該兩件必須穩住的事，一是林鄭，一是警隊。「只要不自亂陣腳，外部問題都可頂住」。

另有消息流傳，林鄭是在七一後向北京遞信正式辭職，因當日發生闖入及損毀立法會事件，這是繼兩次大規模遊行及612衝擊立法會之後另一場大衝擊，林鄭感到自己雖為局勢負上最大責任，亦一時想不出辦法解決困局，「心情很低落」，遂萌去意。不過，北京嚴正告知她，在這個時候絕不能辭職，因若她一去，整個形勢便更難挽回。令林鄭辭職傳聞愈演愈烈。

不過特首辦主任陳國基晚上回覆《香港01》記者表示，林太從無辭職過。

此外，有權威消息人士晚上向記者透露，林鄭並沒有辭職，外間傳聞是不實的。

七一後，林鄭在七月九日記者會上表示，「香港特別行政區行政長官下台並不是一件簡單的事」，而她本人亦仍然有這種熱誠、有這種承擔為香港市民服務，所以希望香港社會讓她和她的管治團隊，有機會和空間繼續用一個新的施政作風來回應市民對於經濟、民生各方面的訴求。

據消息人士透露，林鄭在七一後有感局勢已非自己所能掌控，一度向北京辭職，「不是口講，而是遞信正式提呈」，最終遭挽留。（資料圖片/梁鵬威攝）

另外，有建制派議員周五見過林鄭，向施政報告提出建議，林鄭表示現時她急需「可解決當前困局大政策動作」。該議員形容她的態度明顯比過去謙遜。

中聯辦主任王志民日前首度在政府暫緩修例後公開發表講話，強調中央堅定支持特首林鄭月娥和特區政府繼續依法有效施政、支持香港警方依法履行職責。