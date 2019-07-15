【逃犯條例】絕食人士苦行上禮賓府　陳伯：拯救多一個就多一個

因反對修訂《逃犯條例》而在金鐘海富中心天橋底進行的絕食行動，至今已超過10天，前後共有12名反修例人士參與絕食，他們今日將會步行上禮賓府，要求特首林鄭月娥與市民對話及回應訴求。 參與絕食行動的陳伯伯，昨日曾經到沙田新城市廣場打算調停衝突，更一度向警方下跪。他今早（15日）致電到電台節目時哭訴，昨日傍晚收到消息後，決定組成小組前往沙田「拯救青少年」，「拯救多一個青年就多一個青年」。

正在絕食的陳伯，昨日從金鐘聲來沙田聲援反修例示威者。（資料圖片／余俊亮攝）

由於不滿林鄭政府未對反修例人士訴求作回應，絕食人士決定將行動升級，今日傍晚6時半苦行上禮賓府，要求林鄭月娥與市民對話。

昨日反修例遊行後，沙田爆發嚴重的警民衝突，陳伯亦有到達現場聲援示威者。陳伯今早致電電台節目，稱昨日與隊友突破警方的重重阻撓來到現場，站在最前線拯救青少年，「即使犧牲自己都無問題」。

他希望能夠以絕食者的名義，到前線阻止警方對市民施暴，形容是「拯救多一個青年就多一個青年」。他又批評，警方與特首林鄭月娥是互相包庇，質疑林鄭如果有回應訴求「起碼將個運動個情緒降溫，點解都無做到？」

陳伯多次質疑：「點解政府要用武力擠壓（迫）市民？點解唔用資源做群眾（諮詢）工作？點解唔能夠回應問題？點解警務處處長執（知）法犯法？」