【政壇諸事町】退休高官任香港桂冠論壇秘書長　助林鄭發展創科

公務員事務局離職後從事外間工作登記冊公布，駐雅加達經貿辦前處長杜彭慧儀退休後8個月，上周（8日）起擔任由特首林鄭月娥牽頭成立的香港桂冠論壇秘書長一職，負責管理論壇的人力資源、預算制定、訊息傳達、與社會各持份者溝通。

杜彭慧儀（左一）於去年11月初退休，離任商務及經濟發展局駐雅加達經濟貿易辦事處處長。（政府新聞處）

去年6月林鄭訪問歐洲時，曾在德國林道出席第68屆林道諾貝爾獎得主大會。當時她指香港可參考林道諾貝爾獎得主大會的經驗，未來在香港舉行類似學術會議。

今年4月22日林鄭在facebook專頁表示，表揚人類文明最高成就的邵逸夫獎已成為一個世界知名獎項，她十分認同該獎項推動社會進步、提高人類生活質素的願景，故以此為基礎，成立香港桂冠論壇，並將於2021年11月舉辦首屆論壇，讓年輕一代與最優秀科學家直接交流。她指論壇的籌備工作非常順利，有超過三分之二的邵逸夫獎得奬人表明有興趣出席論壇，其中6人同為諾貝爾獎得主、兩人同為菲爾茲獎得主。

今年4月22日林鄭在facebook專頁表示，表揚人類文明最高成就的邵逸夫獎已成為一個世界知名獎項，她十分認同該獎項推動社會進步、提高人類生活質素的願景，故以此為基礎，成立香港桂冠論壇。（資料圖片）

杜彭慧儀於去年11月初退休，離任商務及經濟發展局駐雅加達經貿辦處長。她早年在擔任沙田民政事務專員時曾處理「五區公投」，2012年立法會選舉時曾任選舉主任，同年底升任副行政署長。