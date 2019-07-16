【沙田遊行】FB質疑外國人做指揮　網民發現蔣麗芸「分身」留言？

反《逃犯條例》修訂風波至今仍未平息，各式各樣的抗爭活動遍地開花，周日（14日）沙田遊行過後，部分示威者與警方爆發激烈衝突。立法會議員蔣麗芸日前在社交網站發文，指當日示威有外籍男子高舉手機拍攝，右手疑似有暗號動作，質疑是「外國勢力」指揮衝擊。 此帖文一出，旋即引來大批網民留言。芸芸眾多的留言中，今早(16日)再有一個留言惹來網民熱烈討論。因蔣麗芸的專頁「蔣麗芸議員」留言指，「為什麼Ann姐發放了這位外國人的短片，招來咁多網民為他掩飾，真是欲蓋彌彰！」因留言以第三人稱來稱呼蔣麗芸，網民隨即質疑該留言是她本人留言，有網民問她為何「自己覆自己」、亦有網民指她「親身示範了欲蓋彌彰」。

蔣麗芸的專頁「蔣麗芸議員」今早留言指，「為什麼Ann姐發放了這位外國人的短片，招來咁多網民為他掩飾，真是欲蓋彌彰！」隨即引來大批網民熱議。（蔣麗芸facebook）

對於影片中的外國人，《香港01》日前發現他是居港超過十年的「網絡紅人」，開設的Twitter帳戶「Hong Kong Hermit」，有過萬名粉絲，經常以「無厘頭」言論，諷刺時弊。他接受查詢時表示，對於「外國勢力」指控一笑置之，他說早在Twitter說自己當時是「搲肚腩」。

蔣麗芸今早於電台節目解釋，稱片段是由有朋友從群組傳送給她，覺得「好得意」，惟至今仍未能證實，該外籍人士是否的確在場指揮。她又指，曾就片段的手勢查問朋友，他們都認為，有關動作與美國的球類手號相似。她舉例說，若將手放在肚下方，即代表「廣場正中」；將手指放在額頭點一點，便代表「可以行動」。

惟今早再有一個留言引起網民熱議，因蔣麗芸的專頁「蔣麗芸議員」留言指，「為什麼Ann姐發放了這位外國人的短片，招來咁多網民為他掩飾，真是欲蓋彌彰！」該留言短時間已有過千名網民留言，有網民指「蔣麗芸議員妳係咪好鍾意用第三人稱嚟稱呼你自己㗎？」、亦有稱她「做乜自己回自己」、更有網民稱「蔣議員玩facebook真係玩得出神入化」。