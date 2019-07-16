【逃犯條例】倡停批不反對通知書　蔣麗芸自爆民建聯無人欲聯名

早前沙田大遊行（14日）後，沙田新城市廣場釀流血衝突。民建聯立法會議員蔣麗芸昨日曾發表公開信，促請警務處暫停批出可能引起騷亂的集會遊行「不反對通知書」。 蔣麗芸今日（16日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時，被問及有關意見是否代表民建聯發表，她回應僅屬個人意見，並非民建聯立場。 她更「自爆」發出公開信前，曾用兩日時間在民建聯群組提出有關建議，但最終並無黨友要求聯名，亦未收到指令不能發表公開信，故最後決定以個人身份發表。

民建聯立法會議員蔣麗芸（右）及公民黨黨魁楊岳橋（左）今日出席商台節目。（商台圖片）

以嘆息回應上次「割席」事件 決定獲網民支持

出席同一節目的公民黨黨魁楊岳橋詢問蔣麗芸的公開信，是代表個人或是民建聯立場，蔣麗芸先回應：「哎啊！你這一條問題真是好喇！」及後她強調，其言論都是本人意見，與民建聯無關。

對於蔣麗芸突然「自我割席」，電台主持人追問她，上次民建聯就她對《逃犯條例》的言論「割席」，是否對她造成陰影及傷害，她深嘆一聲：「唉……老實講啦，有咩未見過啊？好多風雨我都可以承受……我今日一日係議員，我一日都要本住良心講出事實真相！」

她又指，在發出公開信前，曾用兩日時間在民建聯群組提出，惟未有收到黨友表示要聯名發信，亦未有人表明不能發出。因此，她昨日決定發表公開信。她說，自從在Facebook發佈相關帖文後，不少網民表示支持。

蔣麗芸促請盧偉聰根據公安條例（第245章）及香港人權法例，暫停批出遊行集會的「不反對通知書」。（蔣麗芸fb)

蔣麗芸：外籍男子手勢與美國球類手號相似

另外，蔣麗芸又曾在Facebook發出帖文，稱沙田新城市廣場示威當日，有外籍男子曾出現，並疑有暗號手號，質疑有「外國勢力」指揮衝突。

蔣麗芸今日再解釋，稱片段是由有朋友從群組傳送給她，覺得「好得意」，惟至今仍未能證實，該外籍人士是否的確在場指揮。

她又指，曾就片段中的手勢查問朋友，他們都認為，有關動作與美國的球類手號相似。她舉例說，若將手放在肚下方，即代表「廣場正中」；將手指放在額頭點一點，便代表「可以行動」。

民建聯立法會議員蔣麗芸（資料圖片）

聲稱有證據顯示年輕人收錢示威 主持追問卻無正面回應

楊岳橋認為，政府應成立獨立調查委員會，以解決近月社會紛爭。蔣麗芸則指出，現時已有實質證據顯示，有年輕人收錢示威，屆時可能會令事件惡化，甚至傷害到做證的人，「依個係政治事件，我覺得唔好株連咁多。」

不過，她同時又指，若獨立調查委員會不針對警察，而是全面調查，便可以考慮。

當主持人追問蔣麗芸有何實際證據時，她未有正面回應，只重申：「梗係有啦！」

重申一哥要拒批或引發騷亂集會

蔣麗芸同日亦在港台節目《千禧年代》中表示，社會現時陷於僵局，政府撤回修例與並非關鍵，要求政府釋放所有被捕示威者是強人所難。

她又指，示威者訴求不斷升，即使政府說甚麼，示威者都不會收貨，故她希望警務處處長盧偉聰可評估集會的申請，拒絕有機會引發騷亂的集會。