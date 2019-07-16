保安局回應戒嚴令報道　沿用現行機制　沒有其他計劃

《逃犯條例》修訂風波持續，各式各樣的抗爭活動遍地開花。今日(16日)有報道，引述消息指，政府內部正研究不同方案，包括由行政長官會同行政會議頒佈戒嚴令可行性。 保安局中午回應傳媒查詢，政府會繼續沿用現行需通知警方以及不反對通知書的機制處理遊行及集會。

沙田遊行過後，部分示威者與警方爆發激烈衝突，警員在室外佈防。（資料圖片/洪嘉徽攝）

保安局發言人表示：「關於公眾遊行及集會，政府會繼續沿用現行需通知警方及不反對通知書的機制處理，除此之外，沒有其他計劃。」



反對修訂《逃犯條例》爭議持續，引發社區遊行遍地開花，遊行結束後爆發衝突火苗處處。

特首林鄭月娥至今仍未回應市民提出的5大訴求，包括就修例用「撒回」字眼。

單在7月，先有7月7日九龍大遊行，入夜後引發旺角警民衝突；上周六（13日）上水遊行和周日（14日）沙田遊行過後，部分示威者與警方爆發激烈衝突。其中沙田警民大混戰，更最終演變成沙田新城市廣場「浴血困獸鬥」，導致多人受傷，更有警員無名指被咬斷。

隨後亦有遊行集會，分別於7月17日將在中環發起「香港銀髮族靜默遊行」，惟主辨單位至今仍未接獲不反對通知書；另網上有指民陣在7月21日發起的集會不獲警方派出不反對通知書，惟是否確實仍有待警方和民陣回覆確認。

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