【沙田遊行】陳茂波強烈譴責「別有用心的暴徒」　籲勿訴諸暴力

大批市民昨天（14日）在沙田發起遊行，遊行結束後演化成警民衝突。財政司司長陳茂波今天（15日）由盧森堡返港，在機場會見記者，強調對「別有用心的暴徒」予以強烈譴責，又指最近連串示威遊行事件，有少部分人以暴力、違法和激進手法，導致市民和警員受傷。他籲市民將心比己，「若果受傷係你自己嘅屋企人，大家又會有咩感受呢？」

陳茂波指社會不會接受以暴力方法表達訴求。（資料圖片/盧翊銘攝）

《逃犯條例》修訂引發連串示威和遊行活動，陳茂波表示尊重市民以和平手法表達訴求，但有少部分人以暴力、違法和激進手法表達訴求，令市民和警員受傷。他籲市民將心比己，「若果受傷係你自己嘅屋企人，大家又會有咩感受呢？」

他又指，社會不會接受以暴力方法表達訴求，又指社會不同意見屬正常，應透過溝通、理性解決問題，不應訴諸暴力，又指若將暴力成為表述手段，社會會變得不安寧和更難溝通，失去共同解決問題辦法的機會，希望社會向暴力說不，重回理性對話。

陳茂波又指，連串示威遊行打擊香港國際形象，他在未來會努力加強在國際推廣香港的工作，令國際對香港對更全面及正確了解，又指港元近期因季節性因素走勢較強，經過金管局整體監察，無明顯資金外流的迹象。

被問到國際社會有否向他施壓，他指國際社會很多人關心香港的情況，又指每當香港出現示威、遊行，市面亦很快回復正常。他歡迎海外人士來港做生意，指香港是金融中心，也是經濟非常發達的城市。