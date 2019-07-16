【逃犯條例】警方促民陣7.21集會改期　民陣反建議周末辦遊行

民陣早前計劃於本周日（21日）晚上7時半至9時，於金鐘添美道舉行反對修訂《逃犯條例》集會，正向警方申請不反對通知書。民陣今天（16日）於中區警署與警方代表會面，會上警方指基於公共安全考慮，建議改期至8月才舉行集會，民陣反建議於周六或周日下午舉辦遊行，由銅鑼灣遊行至金鐘或中環一帶。 民陣召集人岑子杰表示，明天將再與警方召開會議，具體討論遊行起點起詳細安排。他表示不論遊行何時何地舉行，呼籲市民都能參與其中，一同表達對特首林鄭月娥和特區政府的不滿。

岑子杰認為在民怨沸騰的情況，需要一個合法、安全和和平的遊行，讓市民表達意見，表示不論遊行何時何地舉行都呼籲市民參與。（余俊亮攝）

民陣今天下午與警方代表於中區警署討論集會安排，民陣會面後表示，警方稱基於公共安全考慮，建議改期至8月才舉行集會，民陣反建議於周六或周日下午舉辦遊行，由銅鑼灣遊行至金鐘或中環一帶。

岑子杰表示，民陣提出反建議，旨在讓警方有彈性和空間處理遊行安排，認為在民怨沸騰的情況，需要一個合法、安全和和平的遊行，讓市民表達意見。他表示不論遊行何時何地舉行，呼籲市民都能參與其中，一同表達對特首林鄭月娥和特區政府的不滿。

有市民於本周日在港島西和將軍澳區發起地區遊行，被問到會否擔心在同日舉辦遊行會分薄遊行人數，岑子杰指不會擔心遊行人數，表示在6月16日200萬人參與遊行，香港市民已創下紀錄，平均每3人便有一人參與遊行，若情況出現在其他國家，當地政府都需要問責下台，但如今林鄭拒絕回應5大訴求和躲在警民衝突背後，民怨無法冷卻。

香港民意研究所今天公布特首和問責官員的民望評分，林鄭月娥的民望評分較港大民研在上月底的調查上升0.5分，民望評分為33.4分，仍為史上最低民望特首。岑子杰和民陣其他成員笑言林鄭民望「平穩地低」。至於林鄭民望會否再跌，岑子杰指任何人都會有盲目的支持者，呼籲林鄭不要留在同溫層，便感覺世界安好，促林鄭聆聽多方意見。

另一方面，銀髮族明日發起「反對修訂逃犯條例 反對警方濫權」遊行，已獲警方發出不反對通知書。不反對通知書指，集會人數預料為1500人，將於5時在中環遮打花園集會，但當集結在遮打花園參與公眾集會及有待出發公眾遊行的人數達到申請人數7成時，公眾遊行隊伍便須由出發。遊行預料最遲7時到達金鐘政府總部東翼前地外添美道西面行人路之指定公眾活動區，並舉行公眾集會至8時。