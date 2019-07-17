【逃犯條例】梁美芬、何君堯法律支援市民　遇襲示威者、記者無份

政府修訂《逃犯條例》引發個多月來持續大型示威。有建制派立法會議員就聯同法律界人士，為反修例示威中受害的市民提供免費法律支援服務。經民聯梁美芬表示，連日示威演變成為本港法治受損的事件，許多持不同意見或無立場的無辜市民受到滋擾、警員家屬被「起底」、店舖受破壞，更有人因在示威區拍攝示威者大頭相而遭圍攻。她表示，希望透過義務法律支援計劃，幫助沒有資源及不敢聲張的受害人。 至於在事件中遭警方暴力對待的和平示威者和記者，梁美芬則指有關人士不會受助。她解釋，支援計劃希望幫助的是無組織、無機會得到法律協助的普通市民，她表示，相信示威者背後有很龐大的法律團隊，而記者因工受傷，則應由僱主提供法律協助，由所屬機構的律師爭取索償。而有傳早前在旺角因拍攝示威者大頭相被圍攻的女子是警察，梁美芬被問及會否仍提供協助時，就稱不會披露任何求助人的身分，但相信法律面前人人平等，強調計劃不會協助主動前往事發現場的人。

梁美芬（左二）表示，希望透過義務法律支援計劃，幫助沒有資源及不敢聲張的受害人。（李潭彤攝）

立法會議員梁美芬、何君堯；曾任民政事務局局長的國際公益法律服務協會董事藍鴻震、律師陳永良等有份組織法律支援計劃。計劃現有超過25名法律界人加入提供協助。

何君堯解釋，求助個案將由社區主任扼要處理，並在2星期內安排見律師。律師會提供15分鐘免費講解服務，為求助人提供方向性和啟導性的法律意見。至於求助人如果要繼續追究被侵犯的權利和經濟損失，律師可收取可承擔的費用提供協助或安排求助人申請法援。

梁美芬表示，遭警方暴力對待的和平示威者和記者不會受助。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁美芬表示，很多無辜市民在示威現場經過時無端遭到拳打腳踢，當中產生許多法律爭議，受害人未必敢於求助或以法律手段維護自身權益。

上星期六「光復上水」的示威行動中，有協助水貨客走水貨的店舖被打爛招牌，梁美芬認為，近日的示威令社會上很多人噤若寒蟬，得知的個案中，受影響的包括店舖東主、年輕人、警察家屬。

她又批評，有人以制度暴力為藉口，合理化示威者的違法行為，「法治是基於優良從傳統⋯⋯你說的制度暴力，到底是全部日常法律，《基本法》下的一國兩制，還是議事規則？你不能一句制度暴力就合理化，可以對市民無端纏繞，傷害執法人員」。

而被問到屢次有拍攝示威者大頭相人士，懷疑是沒有配戴委任證的便衣警員，法律支援計劃會否提供協助，梁美芬就未有正面回應，僅稱「我哋唔知道」，因此沒有辦法繼續跟進細節，但就強調援助的原則是幫助無辜人士。

至於遇襲的和平示威者、記者以及前往挑釁反修例示威者的休班警，梁美芬也表示計劃不會提供援助。