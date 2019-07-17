【逃犯條例】7.21集會變遊行　民陣擬維園出發至終審法院外

民陣原定7月21日舉行反對修訂《逃犯條例》集會，今日（17日）宣布集會將改成遊行，又指與警方商討後，決定遊行路線將會由銅鑼灣行到中環終審法院外。 岑子杰與警方商討遊行安排後見記者，指得到清楚訊息，警方批准民陣可舉行遊行，屆時遊行將在維園出發，3時集合，約3時半起步。

岑子杰指，不願意看到社會繼續陷入現在這個狀態，希望社會有一個出路，回到說真話有真相的社會，然後作為另一個起步點去走往後的路。他呼籲無論是擁護哪個立場的市民，只要是希望香港停止撕裂，不再在一個謊話治港的社會，盼找回真相，且建立有真話真相的情況下走未來的路，都應參與周日的遊行。他續指透過爭取獨立調查委員會，還原整件事的真相，才能令社會能夠重新起步。

岑子杰指民陣有信心在7.21遊行當中可以確保參與的市民安全，強調民陣舉辦的遊行都有足夠富經驗的糾察。

對於會否擔心遊行後再起衝突，岑子杰認為衝突來自很深的民憤，至於為何民憤一直未平息，皆因特首林鄭月娥沒有回應訴求，而她現在更變本加厲推警員到前線，亦躲在警民衝突後，沒有處理她該做的事。

民陣周日再舉行遊行。圖為召集人岑子杰。（王海圖攝）

岑子杰指出，遊行的重要目標是爭取成立獨立委員會，由法官做主席，調查修例事件的真相：「為何有這麼多衝突發生？為何有這麼多人出來遊行？只有獨立委員會才可還原真相，只有還原真相，我們才可解決現時社會上紛爭和矛盾。」他又批評建制派動員撐警力量，希望透過警民衝突拖裂社會。

被問及警方提出的遊行條件，岑子杰指，遊行路線大致相同，故條件與6.9、6.16和7.1遊行一樣。由於遊行期間人多，電話難以接收資訊，民陣會自行設立更多資訊站讓參與市民即時知道遊行情況。

民陣與警方見面前，在Facebook解釋集會改為遊行的原因，是得悉原定各區地區遊行日期都有所更改，並考慮到近日局勢，認為遊行較為適當。

至於為何決定以終審法院作終點，民陣指今次遊行「重中之重」的訴求是要求成立由法官主持的獨立調查委員會，當日遊行到終審法院正義女神像前，是突顯此訴求正是為了捍衛香港的法治。

對於7.21遊行後會否有其他行動，民陣表示目前可以預視到的行動包括在8月31日（人大831決定五周年）、10月1日等，民間有意發起與五大訴求相關行動，其他時間則視乎局勢發展，尤其是林鄭月娥政府的回應。