【沙田遊行】新地澄清當晚無報警　有職員帶警員經商場往好運中心

新鴻基地產今日（17日）再發聲明，強調無報警、無員工帶警察進場執行職務，至於網上流傳影片見到有新城市職員帶領警察入內，新地澄清當日只是有職員警方要求，帶領警員經過商場前往好運中心。就警方當晚上在商場的行動，新地會向警方表達關注。

7月14日沙田區遊行後，警方與示威者在新城市廣場爆發最激烈衝突，警方一度封閉商場港鐵出口，防暴警又進入商場搜捕和清場，雙方爆流血衝突，大批原本在商場的市民和遊客亦滯留、受驚甚至受傷。

新地聲明列出七大要點，包括重申當日並沒有報警。至於為何有警員會進入商場，新地解釋，當時有警察在沒有預先通知的情況下人場，當值的同事立即上前詢問。期間有警員表示需要前往好運中心，同事希望警察盡快離開商場，遂指示前往好運中心的方向，陪同走前一段路後便離開。

就近日在新城市廣場發生的事件，新地有進一步聲明如下：

1.對於7月14日新城市廣場所發生的事件，造成混亂，並令市民、商場顧客和商戶失望，深表歉意。

2.新地重申，星期日當天沒有報警，亦沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人。

3.新地一直以客為先，以心服務，絕不會罔顧顧客和租戶的安全，若知悉警方的行動，必會預早通知商戶提前關門及安排在場顧客和途人離開。

4.新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。而地契相關條款清楚表明警方有權在商場內執行職務。

5.新地明白警方有權在商場內執行職務，但希望警方也能顧及一般市民的人身安全，就警方星期日晚上在商場的行動，新地會向警方表達關注。

6.至於網上流傳有關商場職員疑似在商場三樓中庭帶領一批防暴警察的短片，新地必須澄清，當時該批警察在沒有預先通知的情況下入場，當值的同事立即上前詢問，期間有警員表示需要前往好運中心，同事希望警察盡快離開商場，遂指示前往好運中心的方向，陪同走前一段路後便離開。

7.新地感謝所有ー直以來謹守崗位的前線職員。