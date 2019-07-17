【沙田遊行】新地公開CCTV證無報警　被指引警入場職員現身講實情

7月14日沙田區遊行後，警方與示威者在新城市廣場爆發最激烈衝突，警方一度封閉商場港鐵出口，防暴警又進入商場搜捕和清場，雙方爆流血衝突，大批原本在商場的市民和遊客滯留，部分人受驚、甚至受傷。 新城市廣場連日來有大批市民到客戶服務處，要求所屬的新鴻基地產管理層交代。新地終於在今日（17日）見記者，強調無報警、無員工帶警察進場執行職務，更公開閉路電視影片，澄清網上流傳「帶警員入關」的影片，是警員希望穿過新城市中心，到好運中心，職員帶他們盡快離開新城市。 新地旗下、負責管理新城市廣場的啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝指，當晚事件無人願意見到；又指新地「從無想過警方會入來，亦無想過要叫警方入來」，希望警方日後明白，商場有大批顧客和市民，應顧及大眾安全才採取行動。

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新地公開閉路電視片段。圖為7月14日晚上8時53分的情況，有警員進入商場，職員上前了解。（李澤彤攝）

澄清網上影片 為帶警方前往好運中心平台

周日（14日）新城市廣場發生警民流血衝突，有市民拍攝到，商場管理職員引領警員進入商場的片段。新鴻基地產今日（17日）公開閉路電視片段，指出現時網上流傳的片段，實為職員帶領警員離開新城市廣場，到好運中心通道的片段。

根據新地公開的閉路電視錄影時間，當時為晚上8點53分，有大批身穿綠色軍裝的防暴警察，從巴士站的扶手電梯，進入新城市廣場3樓，即港鐵樓層。商場客戶服務處職員Johnathan發現有警察後，上前查詢，他今日現身親述：「突然看到一群穿着綠色衫的防暴警察進入商場，我很愕然，去問他們為什麼要入商場，要去哪裏，他們說要經新城市去好運中心。我說商場太多人，沒有路，他們說經通道去。」

之後另一名職員Eric到場，他說：「當時場內沒有任何衝突，只想把他們立即離開現場。我就帶他們去走廊，向好運中心離開。」Johnathan和Eric今日亦有在新地安排下見記者，只作錄音訪問。

新地交代7月14日晚於沙田新城市廣場發生的事件。（李澤彤攝） 接警索CCTV搜查令 正在處理中 新地旗下、負責管理新城市廣場的啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝說，希望公開閉路電視片段，能澄清帶警察入商場的質疑，不希望市民怪責前線同事。 新地亦收到警方索取閉路電視影片的法庭搜查令，正在處理中，但現階段無法回答，會有多少分鐘、多少個鏡頭的影片交給警方。

防暴警從各入口進入新城市 新地指無法阻止

當晚《香港01》記者在場，看到約9時有大批防暴警察經過新城市廣場，進入附近的商場，更在沙田廣場與示威者對峙，在商場內施放胡椒噴霧。當時防爆警察主要把守附近商場各個平台，並無留在新城市廣場內。但到約晚上9時20分，大批便衣警察封鎖新城市廣場的港鐵出口，到晚上10時，更有大批綠色軍裝防暴警察進入商場。

記者會上，新地被追問為何之後警察會進入商場，陳錦輝強調不知情，又指新城市有多個出入口，當時警方從不同出入口進入商場，新地事前不知情，亦因為地契條款而無法阻止。

7月14日晚上，港鐵又一度不停沙田站，不少示威者盼阻止尾班車開出。（資料圖片／余俊亮攝） 不知東鐵停運 引述警方：車好快開返 當示威者不斷聚集，但警方曾封鎖港鐵出口，港鐵又一度不停沙田站，令場內的示威者、顧客、遊客和一般市民恐慌。陳錦輝強調事前不知道警方和港鐵的車務安排，「現場的同時看到有市民聚集，形態是排隊，在連城廣場排過來。我們有問警察發生什麼事。我們得到的資料，是（警方）處理緊一啲嘢，車好快開返。」

我覺得整件事，是無人願意看到，我自己個人不想見到。 啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝

陳錦輝表示，希望公開閉路電視片段，能澄清帶警察入商場的質疑。（李澤彤攝）

事件無人願見 籲警方顧及大眾安全

然而示威者和市民被困在新城市廣場，最後發展到流血衝突，記者追問新地高層，如何形容當晚事件，陳錦輝說：「我覺得整件事，是無人願意看到，我自己個人不想見到。」

有記者問新地會否譴責警方的行動，陳錦輝回應指：「根據地契，警方不需要經我們同意就能進場。我們是否需要譴責，我們可以說，我們密切關注，我們會同警方反映。我們其他商場，也有24小時通道公共空間，希望警方經過此次事件，要明白進入商場，有這麼多人、顧客、市民，應該顧及大眾市民的安全，才考慮他們的行動。我們明白和理解顧客的恐懼，但重申，只能依照地契開放通道，會同警方反映。」

▼7.14沙田警民衝突▼

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否認撕走投訴信 場內設立兩個「連儂牆」

新地早前聲明指，警方曾向新地索取商場平面圖，但新地無提供，被問及之後在各區的遊行活動，都會在新地商場附近，會否提供平面圖，新地指因為平面圖是公開資料，相信警方和其他傳媒機構都能拿到。

網上有市民質疑，新城市廣場此前有展覽，但在周日遊行前已經撤走，是否因應警方部署。陳錦輝解釋，知道當晚在百步梯有放映會，撤走展品只是希望放映會後，公眾可以盡快搭港鐵回家。他強調從無與警方商討會安排警方入商場，「冇諗過佢哋會入嚟，亦冇諗過需要叫佢哋入嚟。」

周日新城市廣場發生流血衝突後，周一、二晚都有大批市民到新城市廣場，要求新地管理層交代，陳錦輝認為前兩晚前線同事已經處理得很好，希望今日記者會，能釋除公眾疑慮，亦相信市民不會留難同事。他又說無撕走市民貼在商場的投訴信，清潔工用黑色膠袋整理好，已經全部轉交管理公司，又在新城市廣場內，設立兩個「連儂牆」，讓市民表達意見。