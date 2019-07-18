【逃犯條例】陳凱欣撐暫緩批不反對通知書　倡停「一、兩個禮拜」

多場反對修訂《逃犯條例》示威最終都演變成警民衝突，民建聯立法會議員蔣麗芸等建制派議員，近日提出要求警方暫緩發出不反對通知書，同屬建制派的陳凱欣，亦同意此做法。她今早（18日）在港台節目《千禧年代》上，建議停發不反對通知書「一、兩個禮拜」，相信此舉可紓緩社會壓力。

陳凱欣同意暫緩不反對通知書「一、兩個禮拜」。（資料圖片／羅君豪攝）

晤林鄭感覺她知自己做得不夠好

在節目中被問及一旦暫停發放不反對通知書，會否擔心剝削示威自由，陳凱欣指出示威者有時不知道不反對通知書時效已過，所以繼續留低，亦有很多人「刻意、好有組織地」攻擊警員，她強調要將那些人繩之於法，主辦單位亦不能不負責任，覺得因為不反對通知書「夠鐘」，「前面關我事，後面唔關我事」。

她認為，主辦單位和警方都有責任處理示威後的行動，建議暫停示威「一、兩個禮拜，紓緩一吓」。

陳凱欣前日與另外3名建制無黨派議員與特首林鄭月娥見面。她解釋會面由特首辦聯絡，雙方主要討論現時社會撕裂，政府未來如何挽回市民信心，以及處理積累已久的民生問題。

陳凱欣指，林鄭當時予其感覺是知道自己做得不好，所以想聆聽他們的意見，亦知道自己需要面向群眾。