【逃犯條例】腦友坊斥張超雄參與示威活動　「褫奪」榮譽顧問

《逃犯條例》爭議持續，慈善團體「腦友坊」前日（15日）宣布，由於該會顧問、立法會議員張超雄參與有關的示威活動，該會決定「褫奪」他的榮譽顧問資格，即日生效。張超雄就指，事前不知道會遭「褫奪」榮譽顧問一職，但稱自己有責任走到示威前線做緩衝及監察警方，不會因此感到不快。

張超雄於昨日（16日）結束為期六日的絕食，今日立刻現身銀髮族遊行。（工黨Facebook圖片）

腦友坊：對張超雄連串行為及言論深表遺憾

腦友坊前日（15日）於Facebook宣佈，由即日開始，「褫奪」腦友坊榮譽顧問張超雄資格。腦友坊指，過去幾個月發生一連串反對《逃犯條例》示威活動，消息令人不安。腦友坊續指，該會顧問張超雄亦有參與其中，並發表他對今次事件的看法和作出相應的行動。該執行委員會所有委員對他於今次事件的一連串行為及言論，深表遺憾，並宣佈由即日開始，褫奪腦友坊榮譽顧問張超雄資格，張以後一切言論和行動都與腦友坊慈善有限公司無關。

莊陳有斥腦友坊不尊重言論自由

不過，同樣作為榮譽顧問的著名失明人士莊陳有就指，腦友坊事前未有知會他。他批評腦友坊作為小型服務團體，竟然與一位全身投入，盡心服務殘疾人士多年的張超雄議員「割席」，是不尊重言論自由。他今日（17日）於Facebook宣布退出榮譽顧問，以示表明不認同腦友坊的價值觀及做法，同時表達他對香港言論自由的支持。他促請腦友坊立刻更新網站「榮譽顧問團」名單。

張超雄：當年腦友坊屬小機構 故一口答應

腦友坊網頁顯示，張超雄已於顧問名單除名，而莊陳有則沒有。

剛於昨日（16日）結束為期六日絕食行動的張超雄，今晚回覆《香港01》查詢時表示，事前並沒有獲知會。他續指，腦友坊於2004年成立時，得悉對方是小機構，協肋貧困、殘疾人士提供廉價上門電腦維修服務，因此一口答應擔任顧問。不過，雙方之後一直沒有聯絡，他亦不會因此感到不快。

他又說，擔心社會未來會爆發大衝突，他認為自己有責任於前線作緩衝，既可為衝突降溫，亦可監察警方。