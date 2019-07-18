【逃犯條例】歐洲議會提涉港議案　外交部駐港公署批「自不量力」

港府修訂《逃犯條例》引發近月來多次警民衝突。其中警方曾使用催淚彈向人群平射，又罕有出動橡膠子彈、布袋彈；有記者和沒有反抗的示威者也屢遭防暴警察以警棍攻擊，事件惹起廣泛非議。 歐洲議會準備在周四（18日）討論有關香港的決議案，內容包括促請港府釋放和平示威者、要求歐盟制訂措施停止出口「人群管制裝備」等。外交部駐港特派員公署今日（18日）發稿，表示強烈譴責歐洲議會議員借涉港議案干涉香港事務和中國內政。公署又批評有關議案「無視事實，混淆是非，通篇充斥著無知、偏見與虛偽的『雙重標準』，自不量力地對特區政府依法施政和中央政府對港政策指手畫腳、發號施令，無知之深、態度之狂令人咋舌。中方對此予以強烈譴責，表示強烈不滿和堅決反對」。

外交部駐港特派員公署發言人炮轟提出議案的議員「還有沒有一丁點的是非標準？有沒有起碼的道德良知？眼中還有沒有基本的法治觀念？」

發言人又稱，香港回歸以來，中國政府依照憲法和香港《基本法》，切實貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，批評有關議員肆意抹黑「分明是顛倒黑白、別有用心」。

發言人強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外國、組織或個人以任何方式妄加干涉，又「強烈敦促有關議員認清事實，擺正位置，從維護自身形象和歐方在港利益出發，恪守國際法和國際關系基本準則，尊重中國主權安全，立即停止不負責任的抹黑、信口雌黃的指責和嘩眾取寵的威脅，停止討論和推動有關涉港議案，停止干涉香港事務和中國內政」。

外交部駐港特派員公署發稿，強烈譴責歐洲議會有關制裁香港的議案。（外交部駐港特派員公署網頁截圖）

多名歐洲議會議員發起的決議案，提出對香港《逃犯條例》的修訂表達深切關注，以及對和平示威反修例、支持民主與人權的香港人傳遞聲援訊息。議案將促請港府對警方過度使用武力的爭議展開獨立調查，並促請港府釋放和平示威者及撤回針對他們的控罪。議案又提出，對在6月底至7月期間有4名年輕示威者的喪生表達深切哀悼，並向他們的家人致以慰問。議案指，要譴責那些對親民主派政界人士的暴力威脅。決議案要求歐盟委員會及歐盟對外事務部制訂措施，全面停止出口「人群管制裝備」（crowd control equipment）及非致命武器等。