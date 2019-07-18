【逃犯條例】雙向書法展　橫看直看一字兩義　藝術家：凡事沒絕對

「民主」與「自由」，乍看來是兩個截然不同的字，不過，有藝術家利用雙向書法，把兩個詞語串連起來變成一體。K sir是其中一位利用雙向書法表達情感的人，7月7日九龍區遊行那天，他在文化中心外空地擺上形形式式的紙皮，上面寫上他親自創作的字，有「夢」，反轉來看是「愛」；或者寫上「我愛」，從另一角度看是「香港」的字型。透過藝術，發現字義可以不止得一個，似乎也為這個彌漫着不安的都市帶來一點曙光。

在紙皮寫雙向書法

7月7日九龍區遊行前一晚，K sir連夜在紙皮上起好書法草稿，於翌日遊行帶到香港文化中心門外，即場畫上書法就地擺一場名為「雙向書法 雙向抒發」的展覽。反修例運動由整個六月蔓延至七月，K sir從個半月的新聞中得到靈感，創作出19組雙向書法，當中有「高牆」及反轉來看的「雞蛋」，或者「苦盡甘來」倒轉的「傘遍漆黑」，他又在紙皮上貼上黃色膠帶，以指示看書法的方向，「遊行多數都是周圍走，我想在這以外可以擺場藝術展。」

短短數小時的展覽引來大批市民圍觀，「什麼年紀的觀眾都有，他們在討論那個是甚麼字，又有互動，看懂之後會覺得好開心。」當中有年紀較小的孩子，一時三刻認不出所寫何字，「看錯也沒所謂，這是一個過程，好多人的眼睛都未必看得對或錯，但這未必是對或錯的問題。」遊行完結後，K sir轉到自己土生土長的元朗繼續展覽書法，並期望未來將雙向書法帶到18區街頭，遍地開花。

「藍」或「黃」的眼界以外

早幾年由日本設計師野村一晟帶起一股雙向書法潮流，這種書法利用創意，將漢字翻轉變成另一組文字，因其互動性強而大受好評。而K sir寫雙向書法，則源於一則網上漫畫，「那個漫畫有個6字，而另一邊看過來則是一個9字。」他恍惚大悟，發現原來所有事沒有絕對的答案，套用到近月的新聞上也如是，「今個月的修例運動上，可能會因大家是藍絲或黃絲或利益不同而看法有所不一，但其實凡事沒有對與錯。寫雙向書法的動機，就是為大家用積極眼光看到在自己眼界以外的事。」

K sir在尖沙咀及元朗共展出過兩次街頭雙向書法展。（受訪者提供）

反修例運動持續整月，幾乎每星期都有遊行或爆發警民衝突，許多人看畢新聞感到傷心、憤怒，K sir也一度認為自己有情緒病，他的眼淚幾星期間不斷流下來，而寫雙向書法，則是治療自己的過程，他每當找到適合配對的字語，就開始創作，「寫書法其實是一種心境鍛鍊，找到好多字，反轉來看其實都好正面。」從藝術中找到抒發，這是K sir創作的最大滿足感，也為這個六、七月充滿不安的城市帶來一帖良藥。