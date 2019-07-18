【逃犯條例】教協促林鄭回應訴求：現時氣氛已到達十分危險的地步

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

政府修訂《逃犯條例》引發連串示威遊行，而每次示威到最後都演變成激烈警民衝突，民陣將在接下來的周日（21日）再發起大遊行。

香港教育專業人員協會今（18日）向特首林鄭月娥發出公開信，要求政府盡快作出實際回應，避免局勢進一步升溫。教協又警告，現時的社會氣氛已達到「十分危險的地步」，如果繼續惡化，社會將陷入不能逆轉的局面。

政府修訂《逃犯條例》引發連串示威遊行，而每次示威到最後都演變成激烈警民衝突。（資料圖片）

教協今（18日）向特首林鄭月娥發出公開信，以「以實質行動回應社會訴求  別讓社會衝突繼續升溫」為題。教協在文章中提到，連日的大規模的警民衝突，源於市民與政府之間的信任破裂，加上長期積壓的政治、社會問題，令市民特別是年輕人對前景感到悲觀和絕望。但是政府一直未有任何實際回應，只是不斷重覆立場，令人懷疑政府是否有意令香港變亂，以待民意逆轉。

教協提到，現時的氣氛已達到「十分危險的地步」，如果繼續惡化，社會將陷入不能逆轉的局面，更甚如果有人身亡，都會令社會的仇恨對立無法平息。

我們希望告訴特首閣下，現時社會氣氛已到達十分危險的地步。任由局勢繼續惡化，將會令香港社會陷入不能逆轉的局面，特別是若然在未來的衝突出現更嚴重的受傷，甚至有人在示威期間身亡，不論是普通市民、示威者或警務人員，都會令社會的仇恨和對立無法平息－ 香港將無法承受這份傷痛。
香港教育專業人員協會致林鄭月娥公開信

教協認為如果要避免更大傷亡，只有政府作出實質回應才可避免局勢進一步升溫，促請政府回應訴求，包括成立獨立調查委員會、撤換需要為事件負責的問責官員等等。

【逃犯條例】張超雄提私人草案處理陳同佳案　僅允港向台單次移交
【逃犯條例】岑子杰質疑停批不反對通知書建議　令人認為示威無用
【逃犯條例】學者批選擇性聆聽　倡林鄭及官員赴連儂牆體察民情
【逃犯條例】陳凱欣撐暫緩批不反對通知書　倡停「一、兩個禮拜」
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。