【逃犯條例】撤回私人草案　張超雄：為免反送中運動失焦及惹爭議

政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議，激起的示威浪潮由6月延續至今。特首林鄭月娥早前宣布，修訂逃犯條例的工作已壽終正寢，惟提出修例的其中原因，即引渡台灣殺人案疑犯陳同佳到台灣受審，暫時仍未有解決方法。

工黨立法會議員張超雄今早（18日）見傳媒時表示，原定會提出私人草案，將台灣納入現有的引渡條例內，並以單次引渡方式，將逃犯單向由香港引渡至台灣，希望盡力解決台灣殺人案，還死者家屬公道。惟此舉引起網民極大反應，質疑他為政府設下台階。

張超雄傍晚隨即表示，理解民間對他提出的私人草案存不少質疑，為免令反送中運動失焦及造成爭議，他決定撤回私人草案，並已去信立法會主席梁君彥。他同時為在敏感時刻提出私人草案表達歉意。