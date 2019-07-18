【逃犯條例】撤回私人草案　張超雄：為免反送中運動失焦及惹爭議

撰文：羅家晴
最後更新日期：
政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議，激起的示威浪潮由6月延續至今。特首林鄭月娥早前宣布，修訂逃犯條例的工作已壽終正寢，惟提出修例的其中原因，即引渡台灣殺人案疑犯陳同佳到台灣受審，暫時仍未有解決方法。
工黨立法會議員張超雄今早（18日）見傳媒時表示，原定會提出私人草案，將台灣納入現有的引渡條例內，並以單次引渡方式，將逃犯單向由香港引渡至台灣，希望盡力解決台灣殺人案，還死者家屬公道。惟此舉引起網民極大反應，質疑他為政府設下台階。
張超雄傍晚隨即表示，理解民間對他提出的私人草案存不少質疑，為免令反送中運動失焦及造成爭議，他決定撤回私人草案，並已去信立法會主席梁君彥。他同時為在敏感時刻提出私人草案表達歉意。
工黨張超雄（右二）早上（18日）表示，會提出私人草案將台灣納入現有的引渡條例內，並以單次引渡方式，將逃犯單向由香港引渡至台灣；而他晚上即表示考慮到民間提出的質疑，為免令反送中運動失焦及造成爭議，決定撤回私人草案。（盧翊銘攝）
張超雄晚上會見傳媒時微微鞠躬致歉，他表示，承認誤判民間的反應，這次私人草案的反彈令他深刻反映社會正存於炸彈邊緣。他希望特首林鄭月娥作為政治領袖，不應讓社會走向嚴重衝突，而要站在香港人利益作出政治決定。他強調，私人草案撤回後將不會重新再提。
張超雄提及律政司在月初接納相關的私人草案的法律格式，不等於政府已接納草案，但他認為律政司接納草案格式此舉，正顯示有其他方法處理台灣殺人案，惟他批評政府「過橋抽板，對潘家毫無承擔」，對特首林鄭月娥予以強烈譴責。
他重申，在反修例的運動中，他一直都堅持民間五大訴求，並繼續與香港人同行。