【逃犯條例】文翠珊籲繼任人續關注香港　外交部：希望英方醒一醒

英國首相文翠珊發表離職前最後一次公開談話時，呼籲下任首相繼續就香港問題發聲。另一方面，歐洲議會亦在18日召開的會議上，談及香港修訂《逃犯條例》所引起的一連串問題。 對此，中國外交部表示，英方對香港已沒有任何權利，希望英方「醒一醒」；又籲歐洲議會不要干涉中國內政，否則只會「搬起石頭砸自己的腳」。

英國首相文翠珊發表離職前最後一次公開談話時，呼籲下任首相繼續就香港問題發聲。（路透社）

外交部發言人陸慷在今日的例行記者會上表示，文翠珊試圖仍然以《中英聯合聲明》，來主張英國在香港事務上的所謂的不管是這樣的那樣的權利，他及其他外交部發言人已苦口婆心、實際上已經回答過多次這樣的問題。

陸慷稱，1997年7月1日回歸後，香港事務完全是中國的內政，中國政府和香港特別行政區政府治理香港，依據的就是《中華人民共和國憲法》和《香港特別行政區基本法》，沒有什麼其他的東西。「我們已經一再講英方在1997年7月1日以後對香港沒有任何權利，它也從任何地方找不到這樣的所謂的權利，我們希望英方還是醒一醒。」

斥干涉中國主權內政 不能為「違法分子」壯膽撐腰

而對於歐洲議會討論香港問題一事上，陸慷指，這和文翠珊的表態一樣，香港特別行政區事務是中國的內政，反對任何方面，包括歐洲議會試圖干涉香港事務和中國內政的行徑。

陸慷強調，任何國家、任何組織都無權干涉中國香港特別行政區的事務、干涉中國內政。有關方面應當切實遵守中國的主權和基本事實，不能以任何形式幹預香港事務，更不能為一些擾亂香港秩序的暴力違法行為、暴力違法分子給他們壯膽撐腰，「否則只會搬起石頭砸自己的腳。」