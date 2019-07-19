大昌行、太子珠寶鐘錶向員工發通知　籲參與明日「守護香港」集會

一班港區全國人大代表、全國政協委員和建制派立法會議員將於明日（18日）在金鐘添馬公園發起「愛護香港」集會。網上今（19）流傳一張相片，相中有指是大昌行的內部電郵內容，呼籲員工參加周六「守護香港」集會；另網上亦流傳消息指，太子珠寶鐘錶公司亦呼籲員工參與遊行，據信息指出，內近日香港充滿紛爭和緊張的氣氛，「四處上演著有組織、有預謀、有目的的暴力衝擊和騷亂」，故呼籲員工要出來參與集會，如參加者可獲半日假期。

該相片中提及，請同事能在今天（19日）中午12時前報名參加集會，「以便集中員工一同出席」。（香港民主消費力量專頁）

該相片中提及，請同事能在今天（19日）中午12時前報名參加集會，「以便集中員工一同出席」。據了解，內部電郵的內容指出，香港正步入暴力失控情況，呼籲員工能出席集會，向社會發出和平、理性聲音。

《香港01》現向大昌行集團查詢。

另外網上亦流傳消息指，太子珠寶鐘錶公司呼籲員工參與遊行，更指參與後可獲半天薪金或假期。其中網上有疑似公司向員工發出的信息，內容稱近日香港充滿紛爭和緊張的氣氛，「四處上演著有組織、有預謀、有目的的暴力衝擊和騷亂」，強調會尊重個人訴求的權利，「但反對謾罵、謠言，尤其緊決反對暴力及製造恐慌」，故呼籲大家出席集會，並附上集會的訊息，信息末段更設出席者名單讓參加者留下姓名。

《香港01》現向太子珠寶鐘錶公司查詢。