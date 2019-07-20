【立法會衝擊】有人赴台尋庇護　人權組織：料《港澳條例》 處理

修訂《逃犯條例》風波發生多次衝突，《自由亞洲電台》報道，十多名7.1立法會衝擊示威者已抵達台灣尋求庇護；《蘋果日報》其後亦報道30人已飛抵台灣「暫避」，另有約30名示威者準備逃亡到台灣。 香港人權監察發言人劉泳寧接受查詢時指，台灣《難民法》草案未通過，所以香港人赴台尋求庇護的話，就會根據《港澳條例》第18條監管，流亡到台灣的銅鑼灣書店前店長林榮基就是先例。

據報已有衝擊立法會者已逃至台灣。（資料圖片／余俊亮攝）

台灣目前未有《難民法》，有關草案仍未通過，因此尋求庇護的人現時無法獲得台灣居留權。香港人權監察發言人劉泳寧指，現時台灣唯一可處理港人尋求庇護的法例，就只有《香港澳門關係條例 》第 18 條，條例指「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害」的香港或澳門居民提供援助。

對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。 台灣《香港澳門關係條例 》第 18 條

今年4月，林榮基因為憂慮修例後會被引渡回中國受審，選擇流亡台灣，劉泳寧指，林榮基是引用《港澳條例 》第18條的先例，獲延長簽證期限；若當局不引用該條例，示威者亦可透過到台升學，取得學生簽證以逗留較長時間。

參與反修例示威者眾，但非所有人參與衝擊，而且衝擊的人基乎全戴口罩，難以辨識身份。劉泳寧表示，不清楚當局採取的具體標準，但條例列明「政治因素」和「安全自由有危害」，若示威者真的被警察拘捕過，甚至會被落案控罪，才較有說服力。

現時已赴台的示威者相信部分未被拘捕或檢控，卻選擇現時逃離香港，劉泳寧分析可能是他們對於現時香港政權的恐懼，當將來可能要面對暴動罪10年刑期時，她理解示威者逃走的決定：「一直5大訴求，政府沒有正面回應過，尤其是對於釋放『反送中』被捕人士，政府稱尊重司法行政系統，所以這樣做會影響司法程序，基本上你聽政府口吻，就是她根本不會考慮任何釋放或不拘捕這些人的決定。」

再有人因政治問題往其他地方尋求庇護，劉泳寧相信會影響國際對香港人權的看法，更會惹人聯想至中國與台灣的關係：「之前黃台仰在德國尋求庇護的時候，那個迴響好大，是香港第一個『政治犯』，如果去到台灣，更令人聯想到的問題就是大陸與台灣的關係，而且香港人去台灣此事其實好有趣，因為始終台灣的主權有爭議，這事會一直在國際上受關注。」