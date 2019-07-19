【逃犯條例】教會號召母親、銀髮族上示威前線　籲雙方克制化衝突

反對《逃犯條例》修訂風波持續，未來周日（21日）民陣將會發起反修例遊行，由銅鑼灣遊行至終審法院，提出撤回修例及撤銷對示威者控罪等五項訴求。而過去的光復上水及沙田遊行均由和平行動演變成激烈衝突，有教會人士料21日的遊行也將再現衝突場面，故提出邀請大批弱勢群體走上前線，呼籲雙方克制，恢復人性。

7月14日沙田反修例遊行後，新城市廣場內爆發激烈警民衝突，多人受傷及被拘捕，期間一名留守在金鐘、好鄰舍北區教會（教會）的73歲絕食者陳基裘（陳伯）得悉沙田發生衝突，即走到現場阻撓警方推進。

7月14日，陳伯帶著到寫有「不要鎮壓市民」六個大字的白布前往沙田衝突現場。（資料圖片/ 黃桂桂攝）

好鄰舍北區教會（教會）考慮到過去示威的激烈程度，預計21日的遊行也將會有武力升級，故組織起「守護孩子，齊來抗爭」行動。屆時教會將邀請大批弱勢群體，包括母親、銀髮族與傷健人士，組成每組7至8人的小隊，走在示威區的前線危險地帶，保護需要保護的人，呼籲警察和示威者克制，恢復人性；同時亦會邀請不同專業人士如神職人員、社工和律師等，作為弱勢群體小隊隊長，一方面是處理即是危機，評估形勢，另一方面應對法律責任。

本周三(17日)有人發起「香港銀髮族靜默遊行」，多名長者參與，支持年青人。（資料圖片/ 余俊亮攝））

教會傳道人陳凱興表示，受到沙田衝突中陳伯的感召，不少上了年紀的示威者都希望為年青人做一點事，所以大家坐下來討論，得出上述的行動。他解釋，整場運動提倡「兄弟爬山」的理念，長者、成年人和媽媽也有參與的權利，希望用自己的力量去保護年青人，「所謂Be water，我地和理非尊重勇武，但亦都想有不同配搭。」

知道需要自行承擔後果

陳凱興指，過去的銀髮遊行中，有不少老友記也有同一個想法，並相信團結就是力量，互相守望下將危險減到最低，而大家亦知道需要自行承擔後果，並非由某些團體鼓勵而作出行動。他續指，今天有一位母親向他們查詢時透露心聲，讓他十分感動，「佢話佢已經係Out左，下一代一定屬於年青人，佢始終都會有過去的一天，所以不如等我來受苦啦。呢句說話令我好感觸。」

陳凱興表示，不少長者和家長也希望出一分力，保護年青人。（資料圖片/黃偉民攝）

根據過往經驗，示威前線或會有危險，但陳凱興說，他們並非不怕有危險，但在專業人士幫助下，相信問題不大，「危險情況有可能發生，所以可能我地會戴章或戴帶，並因應風險去考慮行動。」他補充，現時已有不少人向他們查詢行動詳情，反應不俗，但人數則要現場報名方能確定。