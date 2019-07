【逃犯條例】11個團體跨界別聯署　促政府勿再以警力回應市民訴求

11個來自社會各界的團體及九名獨立人士今日(19日)發起聯署,對《逃犯條例》而產生前所未有的社會撕裂及對立感到憂心。聯署促請警民雙方保持克制,應避免不必要衝突;政府亦不應再以警力回應市民的政治訴求,需認真考慮成立獨立調查委員會。

自6月起,反對修訂《逃犯條例》的示威和遊行屢次演變成警民衝突。(資料圖片)

商界、少數族裔群體、教育界、科技界、藝術界、宗教界、社福界等11個團體及九名獨立人士,包括律師張達明、黃英琦等發起聯署。聯署指,他們是一群來自不同界別的專業團體及個人,眼見近月香港因修訂《逃犯條例》而產生前所未有的社會撕裂,警察與示威者、不同立場的民眾因而對立,而暴力衝突的情況不斷發生,實在憂心忡忡。

聯署提出兩大訴求,包括警民雙方保持克制,以不傷害任何人作為行動的最高原則。示威者要以和平方法爭取公義,警方亦要慎防刺激群眾,雙方均應避免不必要的衝突。否則後果無法挽回。

另一訴求則是針對政府,懇請政府勿再以警力回應市民的政治訴求,認真考慮成立獨立調查委員會,客觀檢視自政府推動修改逃犯條例以來的工作、各項衝突的成因、過程、及影響,讓各方可從中汲取經驗,促進社會和解。

▼聯署聲明全文▼(截至7月19日下午3點)

社會撕裂

警民對立

暴力升級

憂心忡忡

我們來自不同界別的團體及人士共同呼籲:

a) 警民雙方保持克制,以不傷害任何人作為行動的最高原則。示威者要以和平方法爭取公義,警方亦要慎防刺激群眾,雙方均應避免不必要的衝突。否則後果無法挽回。

b) 社會各界全力推動以政治方式解決政治問題,並懇請政府勿再以警力回應市民的政治訴求,認真考慮成立獨立調查委員會,客觀檢視自政府推動修改逃犯條例以來的工作、各項衝突的成因、過程、及影響,讓各方可從中汲取經驗,促進社會和解。

聯署團體 及 個人Organisation & Individuals :

商界 Business:

香港互動市務商會Hong Kong Association of Interactive Marketing

英國特許巿務學會香港分會委員會The Executive Committee of CIM Hong Kong ( Chartered Institute of Marketing)

少數族裔群體 Ethnic Minorities Group:

香港穆斯林聯會United Muslim Association of Hong Kong

教育界Education:

香港中學校長會執行委員會 The Executive Committee of The Hong Kong Association of the Heads of Secondary Schools

科技界 IT:

香港資訊科技商會 The Hong Kong Information Technology Federation

藝術界 Art:

香港藝術及設計聯會Hong Kong Art & Design Community

宗教界Religion:

天主教身心靈關顧小組Catholic Ad Hoc Group for Psychosomatic and Spiritual Care

社福界 Social Welfare:

香港社會工作人員協會 Hong Kong Social Workers Association

香港社會服務聯會 The Hong Kong Council of Social Service

個人 Individuals:

李金嘉倩,教育界 Bette Li, Education

李國華,商界及社企界 Gilbert Lee, Business and Social Enterprise

林家輝,測量師及都市規劃師 Sr Francis KF Lam, Surveyor and Urban Planner

張達明律師,法律界 Eric Tat Ming Cheung, Solicitor, Legal

黃岳永,資訊科技界及社企界 Erwin Huang, IT and Social Enterprise

黃英琦,文化教育界及社企界 Ada Wong, Cultural education and Social Enterprise

蔡元雲醫生,青年工作 Dr. Choi Yuen Wan, Youth Work

蔡美碧,商界及社企界Rebecca Choy, Business and Social Enterprise

謝家駒博士,商界及社企界 Dr KK Tse, Business and Social Enterprise