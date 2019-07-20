【721遊行】民陣上訴被駁回　遊行終點定於灣仔　集會時間可延長

政府修訂《逃犯條例》引發連月來多次大型示威和不合作運動。民間人權陣線（民陣）再於明日（21日）發起遊行，惟警方不容許遊行隊伍進入金鐘、中環範圍，強制將遊行終點設在灣仔修頓球場一帶。民陣就路線問題提出申訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日舉行聆訊。 經過近四小時聆訊，委員會駁回民陣的上訴，遊行終點止於灣仔盧押道，不可進入金鐘範圍，但集會時間可延長，由警方要求的晚上9時延長至 晚上11:59分。

民陣721遊行上訴被駁回，召集人岑子杰向傳媒講解最新遊行路線及時間。（陳欣彤攝）

民陣發言人岑子杰在上訴委員會開會前向記者表示，警方大幅度更改民陣明日的遊行申請，強逼他們以灣仔為解散地點，民陣表示不滿意。他又指，民陣曾與警方在中區警署會面兩次，最終不反對通知書的內容與會面內容完全相反，會議內從未提及更改遊行終點及其他限制。

聆訊中，民陣向上訴委員會提出替代方案，將遊行終點改為太古廣場二期通往統一中心行人天橋橋底，即早前反修例男子梁凌杰墮樓的位置。抵達行人天橋後，屆時將會有一隊少於30人的小隊，𢹂同3x10米印有「成立獨立調查委員會」的布幡前往終審法院，以表達促請政府設立獨立調查委員會的訴求。

經過近四小時聆訊，委員會駁回民陣的上訴，亦無接納替代方案，遊行終點維持止於灣仔盧押道，不可進入金鐘範圍，但集會時間可延長，由警方要求的晚上9時延長至民陣當初提出的晚上11:59分。另外，警方本來要求民陣，遊行抵達終點後必須繼續逗留，並持續用揚聲器呼籲遊行人士離開，而上訴委員會接納民陣的申訴，明日毋須理會警方有關要求，但須協助抵達終點的遊行人士離開。

上訴委員會16名成員一致裁定以上結果。

對於公眾集會及遊行上訴委員會維持7.21遊行終點為灣仔，岑子杰表示不滿，指灣仔現時有書展活動，前往市民眾多，加上明天有遊行人潮，相信灣仔站難以疏導人潮。岑子杰指宣布遊行結束後，會呼籲遊行人士離開，但會交由警方指示市民從何渠道離開。