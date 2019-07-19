【沙田遊行】新城市抗議再續　中年男女撕紙、推撞　百人包圍指罵

周日（14日）反修訂《逃犯條例》沙田遊行，晚上於新城市廣場爆發警民流血衝突，連日有市民於新城市廣場聚集抗議，要求商場交代衝突當晚為何警員會大舉進入商場，質疑商場有人帶警員入內進行拘捕行動，新地周三（17日）開記召解釋並無報警亦不知情，職員當時應警員要求帶其前往好運中心。惟抗議行動仍然持續，晚上商場有抗議市民與一名男子推撞受傷，男子被逾百人包圍。

涉推撞抗議市民 男子被2百人包圍

逾百名市民晚上再於新城市廣場四樓詢問處聚集，市民繼續寫下要求商場交代、反對《逃犯條例》修訂及警方執法問題，張貼於詢問處櫃台及附近樑柱。至近9時許，於商場詢問處旁一名身穿藍色橫間上衣的男子，與一名抗議市民爭執及推撞，男市民因而受傷，受傷男市民被送院治理。男子隨即被在場市民包圍，近200人在場指罵叫囂，商場保安到場處理，男子未有回應群眾，其間曾打電話。至晚上11時許，救護員到場將男子送上白車，在場人士不斷叫罵指他濫用救護服務。

另一名中年婦被指撕走抗議語句引起口角。（余睿菁攝）

另外晚上亦分別有約3名男女因被指拍攝在場市民而與群眾發生口角，隨後被市民包圍，其中有女子刪除照片後離開，另一名男子則不願意出示電話，雙方一度僵持。另一名中年婦則因撕走商場內張貼的抗議字條而被市民包圍，有其他女子上前指罵，亦有青年高叫「由佢搣囉！搣哂先好走呀！」，其後中年婦到詢問處寫下字句，多名市民在旁高唱「Sing Hallelujah to the Lord 」。