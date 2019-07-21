【曾蔭權分享會】分享公職經驗：不望人人愛你　要愛每個香港人

曾蔭權在出席天主教教會於今（21日）舉行的分享會中，亦遭場人士問到他任特首時的感受，曾回應說任何政策，若得到「6成半、7成」民意支持便會推行，但「有3成人唔滿意時，嗰班人點呢？ 2百幾萬人架嗰度。」更反問說：「咁你唔做啦咩？」但他重申不用緊張「個個人要愛你」，但要愛每個香港人。

曾蔭權在分享會上被問到現時的社會情況，曾即調這是宗教交流。（李澤彤攝）

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社會生病如何幫 曾：耶穌都受苦

曾蔭權今午在明愛大廈禮堂出席一場分享會，主要談到他在過去7年，經歷廉署調查至被定罪入獄，至上月獲判終極上訴得直的心路歷程，但在提問時間，這名前特首亦不禁被追問如何幫助現時生病的社會，曾蔭權即回應一句：「今日就係宗教嘅交流。」引起在場人士大笑。

但曾隨即亦說，應相信耶穌，香港是福地，不要太擔心，過程一定有好多問題，「耶穌都受苦，係咪？」

追逐成就只是短暫快感

然而曾蔭權在發言時，也難免提及過往任公職的二三事。他提到過往做官時若達成政策目標後，不其然驅使他追逐達成另一更高的目標，且是永無休止，他說：「成就嘅快感永遠好短暫，而且好容易上癮，我一直覺得呢啲成就都唔完美，次次做完都覺得未夠完美，可以做得更好。」他形容「短暫頭腦發熱」後，內心卻不能持續平安。

有三成人也有逾2百萬人

他又分享任行政長官的經驗：「任何政策得到6成半、7成，已經好架勢，咁就推行，但你會知道就係有3成人唔滿意時，嗰班人點呢？ 3成人唔係少，兩百幾萬人㗎嗰度。」語畢，在場人士拍掌，曾蔭權續稱：「咁你唔做啦咩？」

寄語要愛每個香港人

曾蔭權常提愛香港人，他在會上亦略作解釋說，他在香港土生土長，曾兩度離開香港一年，自言思鄉病好重，雖然香港嘈吵、人多和空氣污染，但他就是喜歡這個地方，他覺得香港人容易「發火」，但真誠、明白道理，他自言明白不會被全部人所喜愛，重申不用緊張「個個人要愛你」，又說：「個個香港人都要愛，就算係嬲你嘅人都唔緊要，你都要愛。」他亦因而覺得更開心。