【曾蔭權分享會】獄中從黑暗見到光明　感受港人的慷慨精神

前特首曾蔭權遭官司纏訟近4年，終審法院上月終裁定他終極勝訴，撤銷他唯一被定罪的公職人員行為失當罪。終洗脫全部罪名的曾，在裁決後近一個月，今日（21日）終於公開露面，出席由教堂主辦的座談會，分享在囚中的感受和反省。他談過去這段經歷中，很多不同界別的人士為他參與彌撒，或表示對他支持，甚至比他在任公職時還要多，這事令他非常欣賞香港人，在別人遇上困難時，會展現出慷慨精神，更自嘲說：「尤其時當呢個人過去未必係好受歡迎嘅，都可以接納佢、都可以同意佢。」

曾蔭權在終審法院上訴得直後，在明愛大廈的公眾禮堂分享他的經歷。（李澤彤攝）

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曾蔭權的這次分享會，由天主教聖母無原罪主教座堂主辦，下午2時30分在堅道2號明愛大廈5樓公眾禮堂舉行。

裁決令他誠信榮譽付諸東流

在這個長達近兩小時的分享會上，曾蔭權憶述自2012年2月，當傳媒報道廉政公署正式立案調查他，當時他仍未退任，但這些報道，已對他及其家人的生活起了翻天覆地的變化。

他形容任公職45年期間，對自己行為有嚴格要求，從來沒想到自己成為廉政公署的調查對象，至被裁定罪成及判刑，他仍是覺得難以致信，自覺成了戰敗者。他自言一直深深信奉道德原則，但所有作為公務員個人的誠信和榮譽亦「一下子付諸東流」。

患難時反獲更多支持

然而，曾在經歷這段歷程時，除了一直非常支持他的家人及朋友，很多前同事，甚至不同政黨人士，和不認識他的香港市民，亦有為他參與彌撤，他形容有很多人自發支持他，又在facebook中為他開了支持他網頁，是他位居香港多項要職時都從未見過，對此強烈對照，令他非常欣賞港人這種：看到別人遇上困難時會展現的慷慨精神，又自嘲：「尤其時當呢個人過去未必係好受歡迎嘅，都可以接納佢、都可以同意佢。」

曾蔭權在分享會中一再提及寬恕，又說：愈嬲愈辛苦。（李澤彤攝）

半夜醒來大叫要搵太太

然而獄中的生活仍是「苦」的，曾憶述他在監獄失控的一幕：「係監獄裡面，絕望係如影隨形，我係監獄裡面一直失眠，焦慮症嘅困擾，係赤柱嘅一個夜晚，啱啱夜晚突然醒起，失咗空間同埋時間嘅觀念，全身震抖，失神咁大聲猛叫『我要搵我太太』，好彩受過醫療訓練嘅懲救人員幫我鎮靜下嚟。」

在黑暗的囚室見到光明

曾蔭權直言，這段期間，宗教的幫助很大，他有常諗經，亦有瘋狂地看書，在黑暗的囚室中反思，由他一個出身寒微人，能登上公職的頂峰成為行政長官，卻又經歷裁決及成為階下囚，他沒有問點解，但會想知點解上天有這樣的安排，在思考的歷程上，他有想到過是否因為他太依靠其技能去處理事情，而忘記了尋求天主這個更高的智慧。而這段經歷，反而令他更接近天主，而他亦在黑暗囚室中看見光明。

會上直言無咗妻子唔得

然而，曾蔭權在這段期間，仍對家人，特別是其妻子的支持表示深深的感激，他指在入獄期間，十分珍惜其妻子曾鮑笑薇每星期來探訪時的30分鐘短聚，他稱每次會面過後都以淚洗面，又想起兒子及家人一直以來的支持。他說太太一直以來保護及照顧他，兩人將會在11月結婚50週年，二人除了他短暫公幹離港外從不分離，直言妻子對他十分重要，更說：「冇咗佢（太太）唔得。」這話說畢，在場人士不禁起哄。

曾蔭權稱曾在獄中想起自己會否令服務一生的港人對他感失望，有執事赴獄中探望時跟他說天主十分愛錫他，他頓成淚人，認為天主令他對世俗覺悟，亦不再沉溺於不快的情緒中。