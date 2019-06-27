曾蔭權脫罪傳缺席今年回歸活動　逢「單數」年份不現身屬巧合？

因公職人員行為失當罪罪成被判囚一年的前特首曾蔭權，日前獲終審法院裁定曾蔭權上訴得直，不過正在歐洲旅遊的曾蔭權未有到法庭領取判詞。據了解，曾蔭權雖已回復「清白之身」，惟今年不會回港參與回歸升旗儀式和酒會。翻查資料，曾蔭權缺席回歸慶祝活動並非首次，他曾於2013年、2015年和2017年缺席回歸活動，其中於2013年以出外旅行為由，沒有現身回歸慶祝活動。

曾蔭權於2018年7月曾以「帶罪之身」出席回歸慶祝活動。（資料圖片/林若勤攝）



曾蔭權昨天未有到庭領取判詞，他以錄音回應判決，稱現時和弟妹及家人身在外地，對判決感到「十分興奮、開心和感恩」，感謝終審法院還他清白。他感謝法律團隊、同事、朋友、神長、教友、家人，並特別感謝一直香港市民對他的鼓勵和信任，形容這是他多年來堅持抗辯的重要動力，現時內心已充滿感恩。時值「七一」將至，外界關注去年缺席官方慶回歸活動的他，今年會否「復出」。惟據了解，曾蔭權現身在歐洲散心，至今未有計劃返港出席下周一的官方回歸升旗儀式和國慶酒會，即脫罪後的他可能仍有一段時間不會高調露面。

翻查資料，曾蔭權自2012年7月卸任特首，巧合地逢「單數」年份，即2013年、2015年和2017年均無獨有偶缺席回歸活動，而今年碰巧也是「單數」年份。2013年，曾蔭權以身在外地為由缺席回歸活動，並指已通知民政事務總署，感謝署方邀請，但抱歉未能出席有關活動。

曾蔭權於2017年1月被定罪，並於2月22日被判入獄20月，他缺席2017年回歸和國慶活動，2018年10月因在赤柱監獄服刑，未能出席回歸活動。不過，他於2018年7月曾以「帶罪之身」出席回歸慶祝活動。

曾蔭權出席回歸、國慶儀式紀錄 年份/活動 七一回歸 十一國慶 2012年 出席 出席 2013年 缺席 出席 2014年 出席 缺席 2015年 缺席 出席 2016年 出席 出席 2017年2月被判入獄、4月獲保釋 2017年 缺席 缺席 2018年 出席 缺席（服刑中）

2016年10月1日，曾蔭權出席國慶酒會。（資料圖片/李澤彤攝）

2016年7月1日，曾蔭權出席回歸酒會。（資料圖片/王永俊攝）