【721遊行】沒有大台的年代　進擊目標多番變陣　尾站圍中聯辦 　

民陣今午（21日）發起反修例遊行，隊頭不足一小時便抵達「終點」灣仔盧押道，其後遊行人士開始四散，繼而突破警方防線，往灣仔警察總部、金鐘特首辦、立法會示威區方向前進，一度佔據夏愨道東西行線。約半小時後，部分示威者呼籲在場人士前往中環遮打花園留守，亦有人呼籲一直向西環中聯辦方向走去，在隊頭的示威者一度向記者表示，「現時目標是劍指中聯辦」，但未有解釋是基於甚麼原因。沒有大台的年代，進擊目標亦曾多番變陣。

沿途有不少人曾聚集在警察總部外。（羅君豪攝）

灣仔警察總部

民陣反修例遊行的隊頭抵達終點灣仔盧押道後，隨即呼籲遊行人士自行解散，但截至下午6時半，遊行仍未結束，不斷有市民加入到遊行隊伍之中。 至於抵達終點的遊行人士，就開始往灣仔警察總部、金鐘特首辦和立法會示威區一帶前進，沿途有不少人聚集在警察總部外，亦有大量示威者佔據夏愨道東西行線。

金鐘夏愨道

至下午6時許，在金鐘的示威者呼籲在場人士往中環方向前進，他們沿途高呼「光復香港，時代革命」的口號，並佔據干諾道中部分馬路，有人曾宣稱中環終審法院（即舊立法會）、今次遊行原定的終點，是集會的終點。

↓↓示威者進擊目標多番變陣路線圖↓↓

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有人曾宣稱中環終審法院（即舊立法會）是集會的終點。（盧翊銘攝）

劍指中聯辦

不過，約半小時後，在中環隊頭的示威者就指現時目標的是「劍指中聯辦」，大批示威者開始向西環方向前進，在海港政府大樓對出的馬路，搬動鐵馬封路。他們在向西環方向進發期間，途經中山紀念公園，走到干諾道西馬路，不時在路口位置架設路障。

禮賓府

近期熱門的網上溝通平台「連登」上，一度有人呼籲前往禮賓府，但隨即有人表示不同意，指禮賓府地勢險窄，不容易進擊，而其他響應行上禮賓府的網民亦不多。

示威者開始向西環方向前進，在海港政府大樓對出的馬路，搬動鐵馬封路。（歐嘉樂攝）