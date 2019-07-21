【721遊行】突破警防線後分流　千人聚佔夏慤道　政總被半包圍

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民陣今午（21日）發起反修遊行，約3時半在維園出發，不足一小時就抵達終點灣仔盧押道。現場有約半百名警員在盧押道及軒尼詩道交界設防線，在遊行人士抵達終點後，就開始警察總部方向後退，大批遊行人士隨後突破警方的防線，向警察總部及金鐘方向走去。
約半小時後，即下午5時左右，金鐘海富中心外，通往夏慤道及政府總部的天橋一帶，有大批反修例人士聚集，現場有人分發口罩等物資。
示威者佔據夏愨道行車線。（羅國輝攝）
民陣遊行隊頭在下午4時20分抵達終點盧押道，大會呼籲遊遊行人士「立即解散」，但有多名人高呼不知道如何散去，民陣則呼籲市民「問警察」。
擾攘一輪後，在現場部防的約50名名警員開始向後退，遊行人士則繼續沿軒尼詩道方向前行，走向金鐘的方向；亦有人沿分域街及駱克道，走向警察總部的方向。
在添華道外一帶，有防暴警察戒備。（區嘉樂攝）
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沿途無警察駐守
警察總部事前已被大型水馬圍封，當遊行人士走到警總外時，僅在外圍觀望，未有進一步行動，有些人則從警總返回大馬路，跟隨遊行隊伍出發往金鐘夏愨道和政府總部方向。由於途中沒有民陣的頭車和擴音設備，遊行人士表現平靜，靜默地朝金鐘方向走去，沿途亦沒有警察駐守。
另外，一批示威者「分流」向灣仔警察總部進發，直到傍晚5時左右，警總外已有大量示威者聚集包圍，現場氣氛尚算平靜。
有示威者在警察總部外聚集。（羅君豪攝）