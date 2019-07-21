【721遊行】突破警防線後分流　千人聚佔夏慤道　政總被半包圍

民陣今午（21日）發起反修遊行，約3時半在維園出發，不足一小時就抵達終點灣仔盧押道。現場有約半百名警員在盧押道及軒尼詩道交界設防線，在遊行人士抵達終點後，就開始警察總部方向後退，大批遊行人士隨後突破警方的防線，向警察總部及金鐘方向走去。

約半小時後，即下午5時左右，金鐘海富中心外，通往夏慤道及政府總部的天橋一帶，有大批反修例人士聚集，現場有人分發口罩等物資。