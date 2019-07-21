【721遊行】民陣：若說43萬遊行人數少是香港的可悲　促林鄭回應

民陣今午（21日）再舉辦反修例遊行，大會在晚上公布，有43萬人參加遊行，警方則指經原定路線最高峰時有13.8萬人參加。 是次遊行人數，是自6月9日的大型反修例遊行以來最少的一次。民陣召集人岑子杰表示，若說43萬名香港人上街是人數少的話，是十分「可悲」，又稱倘若特首林鄭月娥再不回應示威者的訴求，未來的抗爭行動只會越來越多。 事實上，警方要求把遊行的終點改為灣仔盧押道，不少參與遊行人士都沒有按照原定路線出發，而是從銅鑼灣、灣仔方向加入，亦有人直接金鐘、中環等地加入包圍中聯辦行動。

民陣公布有43萬人參加遊行。（余俊亮攝）

自政府提出修改《逃犯條例》至今，民陣共發起6次反修例遊行，其中在6月9日的遊行中，參與人數創下紀錄，有103萬人參與，警方則指高峰時期有24萬人。

在政府未有回應反修例人士的訴求下，民陣再於6月16日發起遊行，這次的遊行人數翻了一倍。民陣公布有逾200萬人參加，警方則指有33.8萬人；至於七一遊行，民陣再以反修例為主題，有55萬人參加，警方數字就有19萬人。

今日民陣遊行終點改為灣仔盧押道及莊士敦道交界，民陣晚上公布，有43萬人參加遊行，警方則指經原定路線最高峰時有13.8萬人，數字是自6.9遊行以來最少的一次。惟不少參與遊行的人士其實都未有跟隨原定的遊行路線，而是從銅鑼灣、灣仔方向加入，亦有人直接在金鐘、中環等地加入包圍中聯辦行動，相信此部份人未有計算在大隊的人數之中。

+ 7 + 6 + 5

岑子杰等人在晚上8時許，手持橫額由遊行的終點盧押道，前往中環終審法院。被問到只有43萬人參加遊行是否不算多時，他稱若果43萬人出來遊行都說是少，這是「香港的可悲」，呼籲林鄭不要再躲藏在警方背後，正面回應港人的5大訴求，因為市民都希望生活可以重回正軌。